Шакіру вперше помітили на публіці після чуток про роман з Томом Крузом (фото)

Зірка сцени відправилася на травневу прогулянку на човні.

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46-річна колумбійська співачка Шакіра вперше зʼявилася на публіці після чуток про роман з Томом Крузом. Про це пише Daily Mail.

Колишня дівчина Жерара Піке насолоджувалася прогулянкою на човні на заході сонця з кількома друзями в Маямі, штат Флорида. Човен підібрав Шакіру позаду її розкішного особняка на березі моря вартістю 20 мільйонів доларів, перш ніж вирушити на воду.

Вона була одягнена в крихітну лляну спідницю лавандового відтінку та короткий топ. Мати двох доповнила свій образ легкою сорочкою з рюшами, яку залишила розстебнутою.

Волосся знаменитості було розпущене, а до образу вона додала сонцезахисні окуляри. На ногах зірки сцени були бежеві босоніжки.

Її помітили, як вона посміхалася своїм друзям, коли вони розмовляли дорогою до човна.

Шакіра в Маямі Фото: Getty Images

Шакіра обережно спустилася в човен MasterCraft X24, який коштує понад 233 100 доларів. Коли всі були на борту, човен відплив на воду, де співачка та її команда поніжилися на сонці.

Пізня вечірня прогулянка Шакіри відбулася лише через день після того, як стало відомо, що Том Круз проявляє романтичний інтерес до неї. Минулими вихідними зірок бачили в Маямі на Гран-прі Формули-1 у Маямі, де вони позували для спільних фотографій.

Шакіра та Том Круз Фото: Getty Images

Нагадаємо, Шакірі та Тому Крузу приписують роман.

Також Фокус писав про ставлення Тома Круза до Шакіри.