Тома Круза та Шакіру запідозрили в романі (фото)
Зірковий дует разом зʼявився на Гран-прі Формули-1 у Маямі.
46-річна колумбійська співачка Шакіра та 60-річний американський кіноактор Том Круз спровокували чутки про роман. Про це пише Daily Mail.
Зірковий дует був помічений напередодні під час проведення часу на Гран-прі Формули-1 у Маямі. Після цього фанати знаменитостей у мережі активно обговорюють ймовірність створення нової зіркової пари.
Двоє знаменитостей були в темних сонцезахисних окулярах та посміхалися папараці.
В останні кілька місяців було багато спекуляцій щодо сімейного статусу Шакіри після її драматичного розриву з футболістом Жераром Піке, який неодноразово зраджував артистці. Від зіркового союзу підростають двоє синів — Саша та Мілан.
Наразі у спортсмена новий роман зі студенткою Кларою Чіа Марті.
Повідомляється, що Том Круз наразі ні з ким не зустрічається. Наприклад, його останні офіційні стосунки були з акторкою Кеті Голмс, які закінчилися в червні 2012 після п'яти років шлюбу.
Від зіркового союзу підростає 16-річна донька Сурі, у вихованні якої голлівудський актор практично не бере участі.
Нагадаємо, Шакіра попросила дати спокій її неповнолітнім спадкоємцям.
Також Фокус писав про напружені стосунки Тома Круза та його єдиної біологічної доньки Сурі.