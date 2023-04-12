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Стиль життя

Шакіра попросила дати спокій її неповнолітнім синам

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Фото: Getty | Шакіра із синами

Артистка перебралася зі спадкоємцями до Маямі, де починає нове життя.

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46-річна колумбійська співачка Шакіра попросила дати спокій її неповнолітнім синам. Звернення до ЗМІ мама двох залишила на Instagram-сторінці.

Колишня кохана Жерара Піке благає зберігати конфіденційність свої спадкоємців після того, як зібрала речі та виїхала з Іспанії до США.

Минулого тижня співачка прилетіла з Барселони до Маямі із синами — Міланом, 10 років, і Сашею, 8, після її драматичного розриву з футболістом Жераром Піке.

У відчайдушному намаганні почати все заново, Шакіра попросила шанувальників поважати приватне життя її синів, коли вони осідають у новому житті в Саншайн Стейт.

"Дорогі друзі, журналісти та ЗМІ", — написала вона у своєму новому дописі в соцмережі.

"Оскільки вони починають новий етап у своєму житті, я закликаю ЗМІ від імені моїх дітей поважати їхнє право на приватне життя… Я вірю, що журналісти та фотографи чутливі до ситуації, з якою стикаються Мілан і Саша, і можуть поводитися з ними якомога гуманніше… щоб вони могли вийти на вулицю та відвідувати школу, почуваючись у безпеці та спокої, щоб їх не переслідували чи постійно стежили камери", – продовжила хітмейкерка.

Шакіра попросила дати спокій її синами

"Я поширюю це прохання вже не як митець, а як мати, яка хоче захистити та піклуватися про психологічне та емоційне благополуччя своїх дітей, щоб вони могли жити здоровим і щасливим життям, якого заслуговує кожна дитина", — додала мама двох.

У червні 2022 Шакіра оголосила, що розстається з Піке після майже 11 років спільного життя.

Шакіра із синами Fullscreen
Шакіра із синами
Фото: Getty

Нагадаємо, Шакіра відвезла синів на острови перед подорожжю до Маямі.

Також Фокус писав про нове американське кохання Шакіри.