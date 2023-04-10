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Стиль життя

Шакіра забрала синів на острови перед відʼїздом до Маямі

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Фото: Getty Images | Шакіра

Артистка обрала для відпочинку британську заморську територію, острови Теркс і Кайкос, відомі своїми золотистими піщаними пляжами та бірюзовою водою.

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46-річна колумбійська співачка Шакіра вирішила покинути Барселону після розставання з Жераром Піке, і, готуючись до переїзду до Сполучених Штатів, вона проводить час зі своїми синами Міланом і Сашею. Про це пише Marca.

Після кількох днів інтриг щодо місця призначення стало відомо, що колумбійська артистка відпочиває зі своїми спадкоємцями на прекрасних островах Теркс і Кайкос, коли вони готуються до нового життя в Маямі.

Місцеперебування мами двох було таємницею з минулих вихідних, коли вона разом із синами покинула Іспанію.

Місцева преса повідомила, що вона вибрала "райське та віддалене" місце для відпочинку після емоційного розриву з Піке.

Цього тижня стало відомо, що вона вибрала британську заморську територію, острови Теркс і Кайкос, відомі своїми золотистими піщаними пляжами та бірюзовою водою.

Шакіра із синами Fullscreen
Шакіра із синами
Фото: Getty Images

Очікується, що її новим будинком у Маямі стане особняк вартістю 18 мільйонів доларів у гламурному районі Саут-Біч Маямі, який вона придбала у 2001 році і, як повідомляється, виставила на продаж у 2018 році, перш ніж зняти його з ринку кілька місяців тому, коли стало зрозуміло, що співачка не збирається залишатися в Іспанії.

Шакіра із синами Fullscreen
Шакіра із синами
Фото: Getty

Нагадаємо, куди Шакіра перебирається з дітьми.

Також Фокус писав про нове кохання Шакіри в Маямі.