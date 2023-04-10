Шакира забрала сыновей на острова перед отъездом в Майами

Артистка выбрала для отдыха британскую заморскую территорию, острова Теркс и Кайкос, известные своими золотистыми песчаными пляжами и бирюзовой водой.

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46-летняя колумбийская певица Шакира решила покинуть Барселону после расставания с Жераром Пике, и, готовясь к переезду в Соединенные Штаты, она проводит время со своими сыновьями Миланом и Сашей. Об этом пишет Marca.

После нескольких дней интриг по месту назначения стало известно, что колумбийская артистка отдыхает со своими наследниками на прекрасных островах Теркс и Кайкос, пока они готовятся к новой жизни в Майами.

Местонахождение мамы двоих было тайной с минувших выходных, когда она вместе с сыновьями покинула Испанию.

Местная пресса сообщила, что она выбрала "райское и отдаленное" место отдыха после эмоционального разрыва с Пике.

На этой неделе стало известно, что она выбрала заморскую британскую территорию, острова Теркс и Кайкос, известные своими золотистыми песчаными пляжами и бирюзовой водой.

Шакира с сыновьями Фото: Getty Images

Ожидается, что ее новым домом в Майами станет особняк стоимостью 18 миллионов долларов в гламурном районе Саут-Бич Майами, который она приобрела в 2001 году и, как сообщается, выставила на продажу в 2018 году, прежде чем снять его с рынка несколько месяцев назад, стало ясно, что певица не собирается оставаться в Испании.

Шакира с сыновьями Фото: Getty

Напомним, куда Шакира переезжает с детьми.

Также Фокус писал о новой любви Шакиры в Майами.