Артистка перебралась с наследниками в Майами, где начинает новую жизнь.

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46-летняя колумбийская певица Шакира попросила оставить в покое ее несовершеннолетних сыновей. Обращение к СМИ мама двоих оставила на Instagram-странице.

Бывшая возлюбленная Жерара Пике умоляет сохранять конфиденциальность своих наследников после того, как собрала вещи и уехала из Испании в США.

На прошлой неделе певица прилетела из Барселоны в Майами с сыновьями — Миланом, 10 лет, и Сашей, 8, после ее драматического разрыва с футболистом Жераром Пике.

В отчаянной попытке начать все заново Шакира попросила поклонников уважать частную жизнь ее сыновей, когда они оседают в новой жизни в Саншайн Стейт.

"Дорогие друзья, журналисты и СМИ", — написала она в своем новом посте в соцсети.

"Поскольку они начинают новый этап в своей жизни, я призываю СМИ от имени моих детей уважать их право на частную жизнь... Я верю, что журналисты и фотографы чувствительны к ситуации, с которой сталкиваются Милан и Саша, и могут обращаться с ними как можно гуманнее... чтобы они могли выйти на улицу и посещать школу, чувствуя себя в безопасности и покое, чтобы их не преследовали или постоянно следили камеры", – продолжила хитмейкер.

Шакира попросила оставить в покое ее сыновей

"Я распространяю эту просьбу уже не как художник, а как мать, которая хочет защитить и заботиться о психологическом и эмоциональном благополучии своих детей, чтобы они могли жить здоровой и счастливой жизнью, которую заслуживает каждый ребенок", — добавила мама двоих.

В июне 2022 года Шакира объявила, что расстается с Пике после почти 11 лет совместной жизни.

Шакира с сыновьями Фото: Getty

Напомним, Шакира отвезла сыновей на острова перед путешествием в Майами.

Также Фокус писал о новой американской любви Шакиры.