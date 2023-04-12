Шакира попросила оставить в покое ее несовершеннолетних сыновей
Артистка перебралась с наследниками в Майами, где начинает новую жизнь.
46-летняя колумбийская певица Шакира попросила оставить в покое ее несовершеннолетних сыновей. Обращение к СМИ мама двоих оставила на Instagram-странице.
Бывшая возлюбленная Жерара Пике умоляет сохранять конфиденциальность своих наследников после того, как собрала вещи и уехала из Испании в США.
На прошлой неделе певица прилетела из Барселоны в Майами с сыновьями — Миланом, 10 лет, и Сашей, 8, после ее драматического разрыва с футболистом Жераром Пике.
В отчаянной попытке начать все заново Шакира попросила поклонников уважать частную жизнь ее сыновей, когда они оседают в новой жизни в Саншайн Стейт.
"Дорогие друзья, журналисты и СМИ", — написала она в своем новом посте в соцсети.
"Поскольку они начинают новый этап в своей жизни, я призываю СМИ от имени моих детей уважать их право на частную жизнь... Я верю, что журналисты и фотографы чувствительны к ситуации, с которой сталкиваются Милан и Саша, и могут обращаться с ними как можно гуманнее... чтобы они могли выйти на улицу и посещать школу, чувствуя себя в безопасности и покое, чтобы их не преследовали или постоянно следили камеры", – продолжила хитмейкер.
"Я распространяю эту просьбу уже не как художник, а как мать, которая хочет защитить и заботиться о психологическом и эмоциональном благополучии своих детей, чтобы они могли жить здоровой и счастливой жизнью, которую заслуживает каждый ребенок", — добавила мама двоих.
В июне 2022 года Шакира объявила, что расстается с Пике после почти 11 лет совместной жизни.
Напомним, Шакира отвезла сыновей на острова перед путешествием в Майами.
Также Фокус писал о новой американской любви Шакиры.