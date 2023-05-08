Тома Круза и Шакиру заподозрили в романе (фото)

Звездный дуэт вместе появился на Гран-при Формулы-1 в Майами.

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46-летняя колумбийская певица Шакира и 60-летний американский киноактер Том Круз спровоцировали слухи о романе. Об этом пишет Daily Mail.

Звездный дуэт был замечен накануне во время времяпрепровождения на Гран-при Формулы-1 в Майами. После этого фанаты знаменитостей в Сети активно обсуждают вероятность создания новой звездной пары.

Двое знаменитостей были в темных солнцезащитных очках и улыбались папарацци.

Шакира и Том Круз в Майами Фото: Getty Images

В последние несколько месяцев было много спекуляций касательно семейного статуса Шакиры после ее драматического разрыва с футболистом Жераром Пике, неоднократно изменяющим артистке. От звездного союза подрастают два сына — Саша и Милан.

Сейчас у спортсмена новый роман со студенткой Кларой Чиа Марти.

Жерар Пике и Шакира Фото: Getty Images

Сообщается, что Том Круз сейчас ни с кем не встречается. Например, его последние официальные отношения были с актрисой Кэти Холмс, они закончились в июне 2012 после пяти лет брака.

От звездного союза подрастает 16-летняя дочь Сури, в воспитании которой голливудский актер практически не участвует.

Кэти Холмс и Том Круз Фото: Getty Images

Напомним, Шакира попросила оставить в покое ее несовершеннолетних наследников.

Также Фокус писал о напряженных отношениях Тома Круза и его единственной биологической дочери Сури.