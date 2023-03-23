Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Том Круз продолжает отчуждаться от своей единственной биологической дочери

Том Круз дочь сури, том круз сайентология, том круз кети холмс, единственная дочь тома круза, сури круз колледж, 16-летняя дочь тома круза
Фото: Getty Images | Том Круз с дочерью Сури

16-летняя Сури Круз собирается поступать в колледж в Нью-Йорке.

Related video

60-летний американский актер Том Круз продолжает отчуждаться от своей единственной биологической дочери Сури. Об этом пишет Page Six.

Источник эксклюзивно сообщил, что Круз не видел 16-летнюю наследницу очень долго и не является частью ее жизни.

После развода с мамой девочки Кэти Холмс голливудский актер практически не встречался с единственной биологической дочерью. За это время звездный отец и 16-летняя Сури все больше отдаляются друг от друга.

Сури Круз

В стенограмме своего иска о клевете против Bauer Media 2012 года Том Круз признался, что не видел Сури в течение трех месяцев сразу после того, как они с Кэти Холмс, которой сейчас 44 года, заявили о расторжении брака.

"Послушайте, когда происходит развод… все меняется, – сказал он юристам в 2013 году. – Это не идеальная сцена. Это не идеальная ситуация".

Во время свидетельства за тот же иск на сумму 50 миллионов долларов, который был в конечном итоге решен, бывший муж Николь Кидман признался, что его связи с саентологией сыграли ключевую роль в том, почему он был отдален от своего ребенка.

Сури Круз

Когда его спросили, оставила ли Холмс его "частично, чтобы защитить Сури от сайентологии", Круз ответил: "Это было одно из утверждений, да".

Том Круз с дочерью Fullscreen
Том Круз с дочерью
Фото: Getty Images

Напомним, 16-летняя Сури Круз собирается поступать в колледж в Нью-Йорке.

Также Фокус писал о планах Тома Круза посетить коронацию Карла ІІІ.