16-летняя Сури Круз собирается поступать в колледж в Нью-Йорке.

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60-летний американский актер Том Круз продолжает отчуждаться от своей единственной биологической дочери Сури. Об этом пишет Page Six.

Источник эксклюзивно сообщил, что Круз не видел 16-летнюю наследницу очень долго и не является частью ее жизни.

После развода с мамой девочки Кэти Холмс голливудский актер практически не встречался с единственной биологической дочерью. За это время звездный отец и 16-летняя Сури все больше отдаляются друг от друга.

Сури Круз

В стенограмме своего иска о клевете против Bauer Media 2012 года Том Круз признался, что не видел Сури в течение трех месяцев сразу после того, как они с Кэти Холмс, которой сейчас 44 года, заявили о расторжении брака.

"Послушайте, когда происходит развод… все меняется, – сказал он юристам в 2013 году. – Это не идеальная сцена. Это не идеальная ситуация".

Во время свидетельства за тот же иск на сумму 50 миллионов долларов, который был в конечном итоге решен, бывший муж Николь Кидман признался, что его связи с саентологией сыграли ключевую роль в том, почему он был отдален от своего ребенка.

Сури Круз

Когда его спросили, оставила ли Холмс его "частично, чтобы защитить Сури от сайентологии", Круз ответил: "Это было одно из утверждений, да".

Том Круз с дочерью Фото: Getty Images

Напомним, 16-летняя Сури Круз собирается поступать в колледж в Нью-Йорке.

Также Фокус писал о планах Тома Круза посетить коронацию Карла ІІІ.