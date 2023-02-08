Миссия выполнима. Том Круз остановит съемки фильма, чтобы приехать на коронацию короля Карла

Актер отложит работу над новым фильмом франшизы, чтобы присутствовать на коронации.

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Том Круз планирует отложить съемки своего нового фильма "Миссия невыполнима", чтобы присутствовать на коронации короля Карла, которая пройдет в мае. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что 60-летний актер решил прекратить съемки восьмой части шпионской франшизы, чтобы присутствовать на коронации 6 мая.

По словам инсайдера, коронация — это то, что "он не пропустит" и "никогда не откажется".

"Том был приглашен на коронацию короля. Это чрезвычайно престижное событие, а Том — настоящий роялист, к тому же он теперь близок с принцем Уильямом и Кейт. Том сказал боссам киностудии приостановить работу над "Миссия невыполнима" на выходные, посвященные коронации, чтобы убедиться, что он сможет присутствовать", — сказал источник.

Люди были шокированы, потому что Том Круз известен своей потрясающей работоспособностью и преданностью делу. Он никогда не отклоняется от графика и безжалостен и к себе и ко всем причастным. Но коронация заставила его изменить своим правилам.

В последнее время актер сблизился с королевской семьей Великобритании. В прошлом году году он лично сопровождал принца Уильяма и Кейт Миддлтон на премьере своего хита "Лучший стрелок: Мэверик". К тому же, Уильям большой фанат первой части этого фильма и даже надел особые туфли на премьеру, продемонстрировав это.

Круз сопровождал тогда еще герцога и герцогиню Кембриджских по красной ковровой дорожке и представлял их своим коллегам Дженнифер Коннелли, Джону Хэмму и Майлзу Теллеру.

[ + – ] Том Круз является большим фанатом королевской семьи Фото: Getty Images

Круз даже умудрился нарушить королевский протокол, подав руку Кейт на лестнице, что запрещено.

Однако Кейт Миддлтон не обиделась, а мило пошутила, что Круз покорил ее своим "голливудским шармом".

Круз также принял участие в праздновании платинового юбилея королевы в Виндзоре, сказав, что участие в нем было для него "честью".

Он также говорил, что у него с принцем Уильямом много общего.

"Мы оба любим Англию, и мы оба летчики, мы оба любим летать", — говорил актер.

Напомним, принц Уильям является опытным пилотом, прошедшим обучение в Королевских ВВС, и часто летает со своей семьей на вертолетах. В прошлом году он даже катал на вертолете свою дочь, принцессу Шарлотту.