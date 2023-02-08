Місія здійсненна. Том Круз зупинить зйомки фільму, щоб приїхати на коронацію короля Карла

Актор відкладе роботу над новим фільмом франшизи, щоб бути присутнім на коронації.

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Том Круз планує відкласти зйомки свого нового фільму "Місія нездійсненна", щоб бути присутнім на коронації короля Карла, яка пройде в травні. Про це пише Daily Mail.

Повідомляється, що 60-річний актор вирішив припинити зйомки восьмої частини шпигунської франшизи, щоб бути присутнім на коронації 6 травня.

За словами інсайдера, коронація — це те, що "він не пропустить" і "ніколи не відмовиться".

"Том був запрошений на коронацію короля. Це надзвичайно престижна подія, а Том — справжній рояліст, до того ж він тепер близький з принцом Вільямом і Кейт. Том сказав босам кіностудії призупинити роботу над "Місія нездійсненна" на вихідні, присвячені коронації, щоб переконатися, що він зможе бути присутнім", — сказало джерело.

Люди були шоковані, тому що Том Круз відомий своєю приголомшливою працездатністю та відданістю справі. Він ніколи не відхиляється від графіка й безжальний і до себе, і до всіх причетних. Але коронація змусила його змінити свої правила.

Останнім часом актор зблизився із королівською родиною Великої Британії. Торік він особисто супроводжував принца Вільяма та Кейт Міддлтон на прем'єрі свого хіта "Топ Ґан: Меверік". До того ж, Вільям великий фанат першої частини цього фільму і навіть одягнув особливі туфлі на прем'єру, продемонструвавши це.

Круз супроводжував тоді ще герцога та герцогиню Кембриджських по червоній килимовій доріжці та представляв їх своїм колегам Дженніфер Коннеллі, Джону Гемму та Майлзу Теллеру.

[ + – ] Том Круз є великим фанатом королівської родини Фото: Getty Images

Круз навіть примудрився порушити королівський протокол, подавши Кейт руку на сходах, що заборонено.

Однак Кейт Міддлтон не образилася, а мило пожартувала, що Круз підкорив її своїм "голлівудським шармом".

Круз також взяв участь у святкуванні платинового ювілею королеви у Віндзорі, сказавши, що участь у ньому була для нього "честю".

Він також казав, що в нього з принцом Вільямом багато спільного.

"Ми обоє любимо Англію, і ми обидва льотчики, ми обоє любимо літати", — говорив актор.

Нагадаємо, принц Вільям є досвідченим пілотом, який пройшов навчання у Королівських ВПС, і часто літає зі своєю родиною на гелікоптерах. Минулого року він навіть катав на гелікоптері свою дочку, принцесу Шарлотту.