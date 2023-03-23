16-річна Сурі Круз збирається вступати до коледжу в Нью-Йорку.

Related video

60-річний американський актор Том Круз продовжує відчужуватися від своєї єдиної біологічної дочки Сурі. Про це пише Page Six.

Джерело ексклюзивно повідомило виданню, що Круз не бачив 16-річну спадкоємицю дуже довго і не є частиною її життя.

Після розлучення з мамою дівчинки Кеті Голмс голлівудський актор практично не зустрічався з єдиною біологічною донькою. За цей час зірковий батько та 16-річна Сурі все більше віддаляються одне від одного.

Сурі Круз

У стенограмі свого позову про наклеп проти Bauer Media 2012 року Том Круз зізнався, що не бачив Сурі протягом трьох місяців відразу після того, як вони з Кеті Голмс, якій наразі 44 роки, заявили про розірвання справи.

"Послухайте, коли відбувається розлучення… все змінюється, — сказав він юристам у 2013 році. — Це не ідеальна сцена. Це не ідеальна ситуація".

Під час свідчення за той самий позов на суму 50 мільйонів доларів, який зрештою було вирішено, колишній чоловік Ніколь Кідман зізнався, що його зв’язки із саєнтологією зіграли ключову роль у тому, чому він був розлучений зі своєю дитиною.

Сурі Круз

Коли його запитали, чи Голмс залишила його "частково, щоб захистити Сурі від саєнтології", Круз відповів: "Це було одне з тверджень, так".

Том Круз з донькою Фото: Getty Images

Нагадаємо, 16-річна Сурі Круз збирається вступати до коледжу в Нью-Йорку.

Також Фокус писав про плани Тома Круза відвідати коронацію Карла ІІІ.