Шакиру впервые заметили на публике после слухов о романе с Томом Крузом (фото)

Звезда сцены отправилась на майскую прогулку на лодке.

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46-летняя колумбийская певица Шакира впервые появилась на публике после слухов о романе с Томом Крузом. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая девушка Жерара Пике наслаждалась прогулкой на лодке на закате с несколькими друзьями в Майами, штат Флорида. Лодка подобрала Шакиру позади ее роскошного особняка на берегу моря стоимостью 20 миллионов долларов, прежде чем отправиться на воду.

Она была одета в крошечную льняную юбку лавандового оттенка и короткий топ. Мать двоих дополнила свой образ легкой рубашкой с рюшами, которую оставила расстегнутой.

Волосы знаменитости были распущены, а к образу она добавила солнцезащитные очки. На ногах звезды сцены были бежевые босоножки.

Ее заметили, как она улыбалась своим друзьям, когда они разговаривали по дороге к лодке.

Шакира в Майами Фото: Getty Images

Шакира осторожно спустилась в лодку MasterCraft X24, которая стоит более 233 100 долларов. Когда все были на борту, лодка отплыла на воду, где певица и ее команда понежились на солнце.

Поздняя вечерняя прогулка Шакиры совершилась через день после того, как стало известно, что Том Круз проявляет романтический интерес к ней. В минувшие выходные звезд видели в Майами на Гран-при Формулы-1 в Майами, где они позировали для общих фотографий.

Шакира и Том Круз Фото: Getty Images

Напомним, Шакире и Тому Крузу приписывают роман.

Также Фокус писал об отношении Тома Круза к Шакире.