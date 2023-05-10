Том Круз зацікавлений у спілкуванні з Шакірою, — джерело

Минулими вихідними зірковий дует помітили разом на Гран-прі Формули-1 у Майамі.

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Після того, як 60-річний актор Том Круз і 46-річна колумбійська співачка Шакіра були сфотографовані разом у Майамі минулими вихідними, джерело повідомило Page Six, що "він дуже зацікавлений у її переслідуванні".

"Є хімія. Шакірі потрібна м'яка подушка, щоб впасти на неї, і це може бути Том", — повідомляє джерело, додаючи, що Круз має перевагу, що він "симпатичний хлопець, і він талановитий".

Зазначається, що Круз так захоплений поп-дівою, що нібито надіслав їй квіти.

Шакіра та Том Круз Фото: Getty Images

В останні кілька місяців було багато спекуляцій щодо сімейного статусу Шакіри після її драматичного розриву з Жераром Піке, який неодноразово змінює артистку. Від зіркового союзу підростають два сини — Сашко та Мілан. Наразі в іспанського спортсмена новий роман зі студенткою Кларою Чіа Марті.

Останні офіційні стосунки Тома Круза були з актрисою Кеті Холмс, вони закінчилися у червні 2012 року після п'яти років шлюбу. Від зіркового союзу підростає 16-річна дочка Сурі, у вихованні якої голлівудський актор практично не бере участі.

Нагадаємо, Шакіра попросила дати спокій її неповнолітнім спадкоємцям.

Також Фокус писав про напружені стосунки Тома Круза та його єдину біологічну дочку Сурі.