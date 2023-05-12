Шакира отреагировала на слухи о романе с Томом Крузом

Звезды провели вместе время на Гран-при "Формулы-1", чем вызвали активные обсуждения в Сети.

Related video

46-летняя колумбийская певица Шакира отреагировала на слухи по поводу ее романа с Томом Крузом. Об этом пишет US Weekly.

Голливудский актер и звезда сцены провели вместе время на Гран-при Формулы-1 в Майами, но артистка не собирается встречаться с Крузом. Источник сообщил, что эти чувства не взаимны для одинокой Шакиры.

"Шакира отлично провела время, гуляя с Томом в Ф1, но она не заинтересована встречаться с ним", — сказал инсайдер. "Он был очень хорошим, и ей нравилась его компания, но сейчас она не сосредоточена на встречах с ним или кем-то другим. У нее многое на тарелке, и она сейчас сосредоточена на своих детях и карьере".

Шакира и Том Круз Фото: Getty Images

Источник добавил, что Шакира видела сообщения о том, что Круз хочет с ней встречаться, и это вызвало у нее смех.

"Шакира видела онлайн-слухи о том, что Том ухаживал за ней, и то, как поклонники высказывали свое мнение, но она думала, что это смешно, потому что это просто неправда", — сказал источник. "Она весело провела время, когда они общались, но это все закончилось".

Шакира в Майами Фото: Getty Images

Другой инсайдер рассказывал, что Том Круз "чрезвычайно заинтересован" в общении с Шакирой и даже отправил ей цветы.

Напомним, Шакира вспомнила Жерара Пике в своей речи.

Также Фокус писал о первом появлении Шакиры на публике после слухов о романе с Томом Крузом.