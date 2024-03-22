Шакира рассказала, как сын пережил ее разрыв с Жераром Пике

Артистка и футболист были в отношениях более 10 лет и дважды стали родителями. В 2022 году стало известно об изменах Пике и разрыве с Шакирой.

Related video

47-летняя колумбийская певица Шакира рассказала, как тяжело ее расставание с футболистом Жераром Пике, 37, повлияло на их сыновей Милана, 11, и Сашу, 9. Об этом пишет Daily Mail.

Во время интервью с Зейном Лоу звезда сцены призналась, что ее сыновья знают, что музыка — это один из ее способов "исцелиться и выразить себя", поэтому Милан начал писать песни, чтобы справиться с разрывом родителей.

"Я помню, что он написал две замечательные песни во время всего процесса расставания", — рассказала мама двоих детей.

Первенец Шакиры и Жерара написал две песни на фортепиано и слова к ним.

"И каждый раз, когда ему немного плохо, он идет к фортепиано и пишет", — призналась артистка.

Шакира с сыновьями Фото: Getty

"И это тоже его катарсис, его терапия. Я думаю, что он, вероятно, станет продюсером, но он одержим футболом", — рассказала бывшая возлюбленная Жерара Пике.

По словам Шакиры, они с сыновьями разделяют любовь к музыке и даже иногда "джемуют вместе".

Младший наследник знаменитости играет на гитаре, а Милан — на барабанах.

В 2022 году Шакира со скандалом разошлась с испанским футболистом Жераром Пике, меньше ее на 10 лет, который изменил певице со студенткой Кларой Чиа Марти. После этого звезде сцены приписывали романы с Томом Крузом, Джимми Батлером, Льюисом Хэмилтоном. А недавно она подогрела слухи о новых отношениях, опубликовав фото с актером "Эмили в Париже" Люсьеном Лависконтом.

Шакира и Люсьен Лависконт

Напомним, бывший бойфренд Шакиры упал в яму.

Также Фокус писал о слухах относительно романа Шакиры и Джимми Батлера.