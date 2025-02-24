Рекордні донати: українці різко збільшили темпи пожертвувань (інфографіка)

Найвдалішим для всіх трьох фондів виявився грудень 2024 року — тоді вдалося зібрати майже половину всіх донатів за рік.

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На початку 2025 року благодійні організації України вже зібрали майже таку ж суму пожертвувань, як за весь 2023 рік — 15,7 мільярда гривень проти 18,7 мільярда гривень. У 2024 році три найбільші фонди країни змогли зібрати 24,1 мільярда гривень, що на 28% більше, як порівняти з 2023 роком. Про це повідомляє Опендатабот.

Найбільше задонатили на такі фонди:

United24 — 17,5 мільярдів гривень (72,9%);

"Повернись живим" зібрав 4,4 мільярда гривень(18,3%);

фонд Сергія Притули — 2,1 мільярда гривень(8,8%).

Українці стали пожертвувати набагато більше у 2025 році

Рекордним місяцем для всіх трьох фондів виявився грудень 2024 року. Наприклад, United24 зібрав 61% від суми за рік. Водночас фонд "Повернись живим" — 27,5% від суми за рік.

Найбільшим благодійним фондам за три роки повномасштабної війни задонатили 93 мільярди гривень:

United24 за весь час зібрав 70 мільярдів гривень;

фонд "Повернись живим" — 15 мільярдів гривень;

фонд Сергія Притули — 8,5 мільярдів гривень.

Нагадаємо, що український співак Макс Барських задонатив приблизно 100 тисяч доларів, які отримав від своїх шанувальників із Росії.

Парамедикиня Катерина Поліщук із позивним "Пташка" закликала своїх підписників замість організації святкових застіль донатити на дрони для українських захисників.