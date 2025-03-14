Досягли околиць: ЗСУ контратакували росіян в селищі Шевченко на Донеччині

Окупанти все ще перебувають в населеному пункті. Бої тут тривають постійно.

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На Донеччині Сили оборони України контратакували росіян в районі селища Шевченко. Вони змогли просунутися на околиці населеного пункту. Про це в своєму телеграм-каналі розповів боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

"Провели невелику контратаку та змогли досягти південної частини селища на базі відпочинку біля ставка. Ворог почав працювати дронами та підбив нашу техніку, бойова робота триває. В селі ще залишаються п**арчуки, думаю ще доведеться провести зачистку, важко це буде зробити, коли працюють екіпажі противника але для нас немає перешкод", — написав він.

"Мучной" зауважив, що бої тривають і говорити про те, що Сили оборони отримали контроль над селищем, зарано.

У зведенні Генштабу ЗСУ повідомлялося, що за добу на Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак в районах Новосілки та Новополя, в одній локації ще триває бій. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Новопіль, Залізничне, Гуляйполе, Шевченко та Вільне Поле.

Нагадаємо, що 13 березня повідомлялося, що російські окупанти почали активніше перекидати техніку на Бердянський напрямок через Маріуполь на Донеччині. Натомість з Розівського напрямку постійно надходить підбита техніка та поранені, яких вже немає де розміщувати у місцевому шпиталі.

12 березня повідомлялося, що Сили оборони "розмотали" колону танків-сараїв ЗС РФ на Торецькому напрямку.