Достигли окрестностей: ВСУ контратаковали россиян в поселке Шевченко в Донецкой области

Оккупанты все еще находятся в населенном пункте. Бои здесь продолжаются постоянно.

Related video

В Донецкой области Силы обороны Украины контратаковали россиян в районе поселка Шевченко. Они смогли продвинуться на окраину населенного пункта. Об этом в своем телеграм-канале рассказал боец Сил обороны с позывным "Мучной".

"Провели небольшую контратаку и смогли достичь южной части поселка на базе отдыха у пруда. Враг начал работать дронами и подбил нашу технику, боевая работа продолжается. В селе еще остаются п**арчуки, думаю еще придется провести зачистку, трудно это будет сделать, когда работают экипажи противника, но для нас нет препятствий", — написал он.

"Мучной" отметил, что бои продолжаются и говорить о том, что Силы обороны получили контроль над поселком, рано.

В сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что за сутки на Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили пять атак в районах Новоселки и Новополя, в одной локации еще продолжается бой. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Новополь, Железнодорожное, Гуляйполе, Шевченко и Свободное Поле.

Напомним, что 13 марта сообщалось, что российские оккупанты начали активнее перебрасывать технику на Бердянское направление через Мариуполь Донецкой области. Зато с Розовского направления постоянно поступает подбитая техника и раненые, которых уже негде размещать в местном госпитале.

12 марта сообщалось, что Силы обороны "размотали" колонну танков-сараев ВС РФ на Торецком направлении.