Командиры отправляют на верную смерть: РФ в мае теряла больше 1000 солдат в день, — NYT

По словам журналистов, меняющийся характер современной войны в последние несколько месяцев увеличил количество потерь. Дроны упростили для обеих сторон задачу останавливать и атаковать силы противника.

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Май 2024 года выдался крайне опасным месяцем для российских солдат, которые находятся в Украине. В течение месяца ежедневно погибали или получали ранения больше тысячи российских военнослужащих, дислоцированных в оккупированных регионах Украины. Об этом пишет New York Times со ссылкой на заявления американских, британских и других западных разведведомств.

Несмотря на эти потери, РФ вербует 25-30 тысяч новых военнослужащих ежемесячно — примерно столько, сколько выбывает с поля боя, говорят представители официальных лиц США. Это позволило ВС РФ отправлять войска в атаку волну за волной на украинские позиции в надежде создать давление на оборону и добиться прорыва через окопы.

Российских солдат бросают в мясорубку, а их командиры, судя по всему, понимают, что отправляют подчиненных на верную смерть, пишет американское издание.

Время от времени подобная тактика оказывалась эффективной — российские войска добивались определенных успехов а Авдеевка и Бахмуте. Но, по словам западных и украинских официальных лиц, этой весной такой подход был уже не столь эффективен, когда ВС РФ попытались захватить территории в Харьковской области.

Представители США, на которых ссылаются журналисты, говорят, что ВС РФ достигли важной цели президента Владимира Путина — создали так называемую буферную зону, которая мешает украинцам наносить удары.

Вместе с тем наступление в Харьковской области не создало угрозу областному центру Харькову и в конечном итоге оборона ВСУ остановила натиск.

"Президент Путин и Москва действительно пытались добиться больших целей, прорвать линии фронта этой весной, — заявил Йенс Столтенберг, уходящий генеральный секретарь НАТО. — Они попытались и просчитались. Добились очень небольшого продвижения и платят очень высокую цену".

В ходе наступления в Харьковской области порой были самые интенсивные бои за все время войны в Украине. По оценкам Британии, в мае гибло в среднем 1200 человек в день. Российские военные сообщают о потерях из-за ударов дронов, обстрелах из стрелкового оружия и артиллерии.

"Использование Россией пехоты в волновых атаках указывает на одно из ее преимуществ в этой войне: население намного больше, чем у Украины, то есть пул потенциальных новобранцев намного шире", — отмечают журналисты. Но высокие потери вынуждают РФ отправлять новых военных достаточно быстро, то есть солдаты попадают на передовую плохо подготовленными. Это не позволяет ВС РФ создавать более боеспособные подразделения.

"Меняющийся характер современной войны в последние несколько месяцев увеличил количество потерь. Вездесущие дроны упростили для обеих сторон задачу останавливать и атаковать силы противника. Из-за мин, кассетных боеприпасов передвижение по открытой местности превращается в самоубийство", — отмечают журналисты.

Глава Минобороны США Ллойд Остин недавно заявил, что с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине — ранеными или убитыми — 350 тысяч военных. Но по оценкам Великобритании, убитых или раненых россиян — больше 500 тысяч.

В оценках потерь представители США опираются на спутниковые данные, записи перехваченных переговоров, данные из социальных сетей и новостных агентств, а также официальные сообщения Украины и РФ. Но эти оценки разнятся, общего мнения нет даже среди представителей американского правительства.

Напомним, что 27 июня Силы обороны Украины перекрыли логистику россиянам под Липцами.

Также сообщалось, что, по данным Forbes, российские войска применяют новую тактику штурма позиций ВСУ.