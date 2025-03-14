ЗСУ відкинули росіян на Харківщині, однак ті наступають на Донбасі, — DeepState (карти)

Аналітики проєкту публікують інформацію про відхід росіян в Харківській області та просування на Донеччині, однак в Генеральному штабі цю інформацію ніяк не коментували.

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Збройні сили України змогли відкинути ворожу армію у районі села Фиголівка Дворічанської громади Куп'янського району, що у Харківській області. Однак Збройні сили Російської Федерації просунулись біля села Новий Комар Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState у своєму зведенні про події на фронті 14 березня у своєму Telegram-каналі.

Повідомляється, що Сили оборони України відкинули противника з Фиголівки.

Фото: DeepStateMAP

Аналітики проєкту також зазначили, що ворог просунувся біля села Новий Комар.

Фото: DeepStateMAP

В Генеральному штабі на момент виходу матеріалу ніяк не коментували інформацію проєкту DeepState.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось про наступ РФ в Курській області. Зокрема, росіяни просунулися в районі селища Мирного та хутора Зозулівки. Тоді в Генштабі ЗСУ повідомляли про відбиття 11 ворожих атак у Курській області.

Через деякий час стало відомо, що ЗС РФ могли увійти в Суджу. Згодом Генштаб ЗСУ показав карту лінії боїв, на якій зменшилась площа російської території, яку контролюють українців.

Наступного дня, 14 березня повідомлялось, що підрозділи Сил оборони України поступово залишають займані рубежі в Курській області. На думку журналістів французького Le Monde, така ситуація склалася через можливий політичний тиск Вашингтона на Київ.