Від Харкова до Лимана: чи справді Росія готує масштабний наступ після 9 травня

Росія готується до нового наступу на території України вже у квітні-травні. Фокус з'ясував, чи справді відбудеться масштабний наступ ворога та які регіони в потенційній небезпеці.

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Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Федір Веніславський висловив сумнів щодо спроможності Російської Федерації здійснити масштабний наступ на території України найближчим часом. Він зазначив, що з 2022 року російські війська не досягли значних стратегічних чи оперативних успіхів, що ставить під питання їхню здатність до широкомасштабних наступальних дій.​

Веніславський підкреслив, що заяви Кремля про можливий наступ можуть бути спрямовані на тиск на європейських партнерів України з метою отримання поступок. Він назвав такі заяви "хотілками" та спробами вплинути на міжнародну спільноту.​

Водночас аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють про концентрацію російських сил на північний схід від Лиману, що може свідчити про підготовку до захоплення населених пунктів Борова та Лиман у Луганській області. За даними ISW, на деяких ділянках фронту співвідношення сил становить 10 до 1 на користь російських військ, які використовують добре підготовлених контрактників.​

Раніше офіцер 3-ї окремої штурмової бригади Володимир Фокін повідомляв про можливий наступ російських військ у квітні 2025 року, зазначивши, що на відповідному напрямку противник зосередив 2-3 дивізії та готує резерви на полігонах для наступальних дій.​

Президент України Володимир Зеленський також заявляв про готовність РФ до активізації бойових дій, зокрема в Сумській та Харківській областях.​

Фокус розбирався, чи дійсно готує РФ наступ на території України найближчім часом.

Наступ російської армії: під загрозою північ України

Військового експерта, ексспівробітника СБУ Івана Ступака підкреслює, що останнім часом з'явилися повідомлення про можливий наступ російських військ, проте всі заяви про це надходять переважно з українських джерел.

"Наразі немає підтверджень від західних розвідок, зокрема американських чи британських. Раніше Washington Post та інші міжнародні видання нерідко публікували дані з посиланням на американську розвідку, але цього разу таких повідомлень немає. Але якщо говорити, виходячи з доступної інформації, теоретично найбільш імовірним напрямком можливого наступу може стати північ України — Сумська або Харківська область. Про значні підготовчі процеси в Запорізькому напрямку інформації наразі немає", — каже Фокусу Ступак.

Експерт нагадує, що загалом Росія продовжує наступальні дії вже понад 17 місяців — із жовтня 2023 року. Водночас говорити про "несподіваний" масштабний наступ у сучасних умовах складно, адже великі пересування військової техніки легко відстежити через супутникові знімки. Напередодні повномасштабного вторгнення у 2022 році західні спецслужби публічно повідомляли про скупчення російських військ. Сьогодні подібних підтверджених звітів немає.

"Не виключено, що українське командування проводить операцію в Бєлгородській області, щоб зменшити тиск на фронті й змусити Росію розтягнути сили. Якщо ж наступ росіян відбудеться, він, найімовірніше, буде спрямований на Сумську чи Харківську область із території Курської, Бєлгородської або Брянської областей", — вважає експерт.

Головним індикатором реальної загрози залишаються дані західних розвідок. Поки що немає жодних повідомлень від МІ-6, британської чи естонської розвідки про масштабне накопичення військ. За словами Ступака, західні спецслужби зазвичай розголошують подібну інформацію через анонімні джерела, але цього разу таких сигналів немає. Це свідчить про те, що ситуація залишається невизначеною, а будь-які прогнози базуються лише на обмежених даних.

Масштабний наступ: які напрямки вибере РФ для весняно-літньої кампанії

За словами військового аналітика Олега Жданова, Генеральний штаб України, на жаль, не бере на себе роль єдиного офіційного джерела військової інформації, що призводить до плутанини в суспільстві. Командир батальйону не може коментувати ситуацію на оперативному рівні чи оцінювати цілий оперативний напрямок. Проте Генштаб вперто не хоче взяти на себе провідну роль у плані інформування суспільства. Саме тому виникає така плутанина.

"Варто розрізняти рівні інформації. Те, що озвучує Центр протидії дезінформації, є продовженням офіційної позиції президента Зеленського. Факт залишається фактом: ворог готується до літньої наступальної кампанії. Вони не лише визначають напрямки головних і другорядних ударів, а й намагатимуться конфлікт вивести на новий рівень ескалації одразу на кількох оперативних напрямках", — каже Фокусу Жданов.

Експерт нагадує, що з лютого в Росії проходять збори резервістів у кількості 150 тисяч осіб. Саме ці резервісти будуть готові до бойових дій приблизно до кінця весни — початку літа. Поки їх зберуть і підготують, час мине, але Путін до літа отримає цю масу особового складу.

"Щодо осіннього призову, очікується мобілізація ще 160 тисяч осіб. Статистика свідчить, що за пів року Росія може перевести на контракт до 50% призовників, а можливо, й більше, адже там діє система "добровільно-примусового" контракту. Цей резерв буде спрямований на посилення вже розпочатих бойових дій.

Додатково слідкуємо за рішенням Державної думи РФ, яка планує скасувати відстрочку від мобілізації для студентів. Це потенційно величезний ресурс — люди віком від 18 до 27 років, а подекуди й до 30-ти. Якщо цей резерв також буде мобілізований, це значно посилить весняно-літню кампанію Росії", — вважає Жданов.

Щодо напрямків можливого наступу, Лиманський напрямок є стратегічно важливим для окупантів, оскільки його прорив відкриє шлях до Слов'янсько-Краматорської агломерації. Однак наразі найбільш активні бойові дії спостерігаються на Покровському та Торецькому напрямках. Окупанти намагаються перерізати ключові траси, що дозволить їм створити загрозу для українських військ.

"Зокрема, вони прагнуть із Торецька прорватися до Костянтинівки, заблокувати трасу Костянтинівка-Покровськ і далі рухатися або на Костянтинівку, або вздовж траси на Покровськ. Водночас Лиманський напрямок є критичним, оскільки він є "північними воротами" до Слов’янська та Краматорська. Якщо ворог прорве оборону в цьому районі, переріже трасу Харків-Донецьк, це створить загрозу оточення українських сил у Сіверському виступі", — продовжує військовий аналітик.

Щодо Сумської області, Жданов вважає, що масштабного наступу там не очікується. Ворог не має достатніх сил для глибокого прориву, тож вони діятимуть на тактичному рівні — через обстріли та дрібні прориви на прикордонних територіях. Головна мета — перерізання важливих логістичних маршрутів.

"Щодо термінів активізації бойових дій. Очікується, що активний наступ може початися в травні. Політичний фактор тут також відіграє роль: Росія намагатиметься використати 9 травня для внутрішньої пропаганди, створивши інформаційний привід для мобілізації населення. Загалом, весняно-літня кампанія — це традиційний період активізації бойових дій через сприятливі погодні умови", — резюмує Жданов.

Нагадаємо, російські військові скинули потужну бомбу ФАБ-3000 на дамбу в селі Попівка Бєлгородської області. Окупанти запевняють, що так вони "запобігли" наступу ЗСУ.

Також російська армія змушена перекидати на кордон із Бєлгородською областю війська, які спочатку мали відправити на Донецький напрямок.