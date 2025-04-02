Бої в Бєлгородській області: ЗС РФ скинули потужну бомбу ФАБ-3000 на дамбу (відео)

Російські військові скинули потужну бомбу ФАБ-3000 на дамбу в селі Попівка Бєлгородської області. Окупанти запевняють, що так вони "запобігли" наступу ЗСУ.

Related video

Відеокадри удару бомбою ФАБ-3000 і його наслідки публікують російські Telegram-канали.

ЗСУ нібито використовували цю споруду в районі села Попівка для постачання частин у Сумській і Бєлгородській областях. На кадрах видно падіння бомби ФАБ-3000, потужний вибух і сильну ударну хвилю, яка розходиться на всі боки.

У соцмережах пишуть, що внаслідок удару ЗС РФ по дамбі в Попівці було затоплено прилеглі території. Завдано шкоди сільськогосподарським угіддям.

Z-військовики відзначають високу інтенсивність боїв у Красноярузькому районі Бєлгородської області. Авіація РФ нерідко завдає ударів, зокрема ФАБ-3000 по селах.

Нагадаємо, військові експерти обережно оцінювали бої в Бєлгородській області, але підкреслювали несподіванку удару для ЗС РФ.

Російська армія змушена перекидати на кордон із Бєлгородською областю війська, які спочатку мали відправити на Донецький напрямок.