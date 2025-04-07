ЗС РФ проривають Сумщину: що відбувається на кордоні та які ризики виникають для області

Російські військові продовжують тиснути на кордоні з Сумщиною — ворог намагається прорватися штурмовими групами в районі населених пунктів Басівка та Новеньке. Фокус з'ясував, що відбувається на кордоні та чи є ризик заглиблення ворога.

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Російська пропаганда вкотре поширює дезінформацію — цього разу мова про нібито "захоплення" населеного пункту Басівка на Сумщині, яке розташоване біля кордону з Курщиною.

У Центрі протидії дезінформації 6 квітня ввечері повідомлялося, що росіяни не контролюють Басівку на Сумщині. Вони намагаються заходити туди штурмовими групами, і шукати підвали з метою закріпитися, але їх знищують.

Бої в прикордонні Сумщини складні й тривають щодня на кількох ділянках, а також ведуться в прикордонні Курщини.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у розмові з Фокусом розповів, що ворог не припиняє тактики використання малих штурмових груп, аби ці застосовані сили перейшли наш кордон, накопичувалися і розширювали зону боїв по території України.

"Зокрема, це фіксується і по напрямку п.н. Новеньке-Басівка. Водночас ці малі штурмові групи максимально знищуються підрозділами Сил оборони", — повідомив Демченко.

Російська армія на Сумщині: що відбувається біля кордону з Курщиною

Співзасновник і аналітик DeepState Роман Погорілий підтверджує — росіяни присутні на Сумщині. З’явилися фото й відео, які підтверджують їхню присутність, зокрема — спроби проривів у районі Басівки.

"Вони постійно штурмують цей напрямок, заходять дрібними групами, часто на квадроциклах. Інколи прориваються вглиб, ховаються по хатах, сидять у підвалах.

Ще раніше вони зайшли в Новеньке — тепер через нього активно перекидають сили. Піхота противника постійно лізе — полями, посадками — і ЗСУ доводиться постійно їх знищувати. Працює артилерія, міномети, дрони, у регіон перекинуто досвідчені підрозділи", — каже Фокусу Погорілий.

За словами аналітика, Басівку штурмують під постійним тиском. Втрати ворога великі, але тактика в них — накопичувальна. Заходять групами: троє зайшли — один вижив і лишився. Потім ще троє — і вже їх четверо. І так вони намагаються закріпитися, поки українські захисники намагаються їх "викурити".

"Щодо загрози: вони прагнуть встановити вогневий контроль над дорогами з Курська на Сумщину. Особливо цікавить їх напрямок через пункт пропуску "Суджа – Юнаківка". Якщо їм вдасться вийти на цю ділянку — це буде як мінімум медійна "перемога". Але сказати, що вони ось-ось заглибляться вглиб області — зарано.

Що буде далі — залежить від розвитку ситуації: чи вистачить у них ресурсів, чи зможемо ми їх зупинити, чи будуть прийняті правильні рішення. Ворог, ймовірно, намагатиметься створити буферну зону, як і ми колись у своїй стратегії. Але передбачити щось напевно наразі неможливо", — повідомив аналітик.

Прорив Сумщини як відповідь на захід ЗСУ в Курську область

За словами військового експерта, ексспівробітника СБУ Івана Ступака, російські війська вже кілька тижнів присутні на території Сумської області. Орієнтовно з 5 березня, коли вони почали активно виходити з Курської області, почався тиск на прикордонні райони України. Найбільш загрозлива ситуація — у районі населених пунктів Новеньке та Басівка.

"За наявною інформацією, в цих районах перебувають не диверсійно-розвідувальні групи, а регулярні підрозділи Збройних сил РФ. Ми не знаємо точної чисельності, але факт у тому, що росіяни вже зайшли приблизно на 6 км углиб Сумської області.

Ймовірною метою противника є Юнаківка — це пункт пропуску, через який проходить важливе сполучення з Курською областю. Вони вже дістають туди артилерією і дронами. Мета очевидна — перерізати українську логістику та змусити наші сили відступити", — вважає Ступак.

На думку експерта, дії ЗС РФ на Сумщині — своєрідна "зворотна сторона медалі" після дій українських сил на території Курської області. Наразі не можна сказати, що є пряма загроза місту Суми, але сценарій із частковим захопленням сіл і створенням буферної зони, як це сталося у Харківській області, цілком реальний.

"Ймовірно, саме через це українські сили активізувалися в Бєлгородській області. Це — спроба розвантажити фронт на Сумщині, відтягнувши ресурси противника. За даними, про які згадував нардеп Роман Костенко, на цьому напрямку у росіян зосереджено до 60 тисяч військових. Звісно, не всі вони на передовій, але загальний тиск відчутний.

Тож операції в Бєлгородській області — це своєрідний сигнал: "росіяни, ми теж тут, вам краще зосередити увагу на своїй території, бо інакше буде гірше", — говорить Ступак.

Нагадаємо, що що згідно з опублікованими 5 квітня геолокаційними кадрами ЗСУ днями просунулися на південний схід від селища Борова Харківської області — до території на заході від села Макіївка в Луганській області.

Також Фокус розбирав ймовірний масштабний наступ Росії на території України після 9 травня, та куди саме може направити свої сили ворог.