Окупанти заявляють про захоплення Басівки на Сумщині: у ЗСУ розповіли про ситуацію

Російські окупанти оголосили про захоплення села Басівка в Юнаківській громаді Сумської області, яке розташоване біля кордону з Курщиною. ЗСУ заявляють, що росіяни не контролюють село.

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Про 7 квітня в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"П**дари заявляють про взяття населеного пункту Басівка, Сумської області. Ситуація на ділянці важка, противник намагається заволодіти селом, щоб через нього обійти та витіснити наше угрупування військ з Курщини, але хлопці оборону тримають", — написав він.

"Алекс" зауважив, що Сили оборони тримають село, а заяви росіян не відповідають дійсності.

У зведенні Генштабу ЗСУ 7 квітня повідомлялося, що на Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 35 атак противника. Ворог здійснив 212 артилерійських обстрілів, з них 13 — із реактивних систем залпового вогню. Також завдано 16 авіаційних ударів, під час яких було скинуто 27 керованих авіабомб.

У Центрі протидії дезінформації 6 квітня ввечері повідомлялося, що росіяни не контролюють Басівку на Сумщині. Вони намагаються заходити туди штурмовими групами, і шукати підвали з метою закріпитися, але їх знищують.

Бої в прикордонні Сумщини складні і тривають щодня на кількох ділянках, а також ведуться в прикордонні Курщини.

Нагадаємо, що згідно з опублікованими 5 квітня геолокаційними кадрами ЗСУ днями просунулися на південний схід від селища Борова Харківської області — до території на заході від села Макіївка в Луганській області.

Також аналітики проєкту DeepState 6 квітня повідомляли, що окупанти просунулися на трьох напрямках. Армія РФ мала успіхи на Куп'янському, Покровському та Новопавлівському напрямках, а також загострюється ситуація біля Лимана.