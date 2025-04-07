Оккупанты заявляют о захвате Басовки в Сумской области: в ВСУ рассказали о ситуации

Российские оккупанты объявили о захвате села Басовка в Юнаковской громаде Сумской области, которое расположено возле границы с Курщиной. ВСУ заявляют, что россияне не контролируют село.

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Об этом 7 апреля в своем телеграм-канале "Офицер+" сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"П**дары заявляют о взятии населенного пункта Басовка, Сумской области. Ситуация на участке тяжелая, противник пытается завладеть селом, чтобы через него обойти на вытеснить нашу группировку войск с Курщины, но ребята оборону держат", — написал он.

"Алекс" отметил, что Силы обороны держат село, а заявления россиян не соответствуют действительности.

В сводке Генштаба ВСУ 7 апреля сообщалось, что на Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили 35 атак противника. Враг совершил 212 артиллерийских обстрелов, из них 13 — из реактивных систем залпового огня. Также нанесено 16 авиационных ударов, во время которых было сброшено 27 управляемых авиабомб.

В Центре противодействия дезинформации 6 апреля вечером сообщалось, что россияне не контролируют Басовку на Сумщине. Они пытаются заходить туда штурмовыми группами, и искать подвалы с целью закрепиться, но их уничтожают.

Бои в пограничье Сумщины сложные и продолжаются ежедневно на нескольких участках, а также ведутся в пограничье Курщины.

Напомним, что что что согласно опубликованным 5 апреля геолокационным кадрам ВСУ на днях продвинулись на юго-восток от поселка Боровая Харьковской области — до территории на западе от села Макеевка в Луганской области.

Также аналитики проекта DeepState 6 апреля сообщали, что оккупанты продвинулись на трех направлениях. Армия РФ имела успехи на Купянском, Покровском и Новопавловском направлениях, а также обостряется ситуация возле Лимана.