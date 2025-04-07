У границы с Луганщиной: ВСУ имели успех в Харьковской области, — ISW

По оценкам ситуации на фронте от Института изучения войны, украинские военные продвинулись возле Боровой на границе Харьковской и Луганской областей. Аналитики также отмечают, что с ноября 2024 года скорость продвижения армии РФ неуклонно снижается, частично — из-за успешных контратак Сил обороны Украины на востоке.

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Об этом рассказывает Институт изучения войны (ISW) в отчете по состоянию на 6 апреля.

Сообщается, что согласно опубликованным 5 апреля геолокационным кадрам Силы обороны Украины на днях продвинулись на юго-восток от поселка Боровая Харьковской области — до территории на западе от села Макеевка в Луганской области.

Боровая и Макеевка на карте DeepState по состоянию на 6 апреля Фото: Скриншот

В то же время 5 и 6 апреля продолжались штурмы оккупантов на северо-восток от Боровой в районе Новой Кругляковки и Загрызово и на восток от Боровой в районе Надежды. Также россияне продвинулись на Курском направлении, в Сумской области и вблизи Торецка, Покровска, Курахово и Купянска.

По оценкам ISW на основании опубликованных 5 апреля геолокационных кадров, россияне недавно продвинулись в южной Каменке, расположенной к северо-востоку от Купянска.

ISW сообщает о продвижении ВС РФ в южной Каменке Фото: ISW

Также в ISW сообщают о продолжении наступления оккупантов на северо-восток от Лимана в районе населенных пунктов Новое, Колодязи, Новолюбовка, Ямполовка, Грековка, Новомихайловка и Зеленая Долина. В свою очередь спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов сообщал, что пехота оккупантов на Лиманском направлении проводит штурмовые действия с противотанковыми минами, которые пытается, часто без успеха, взорвать на позициях украинских бойцов.

Ситуация на фронте на 7 апреля по данным Генштаба

В Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 8:00 7 апреля сообщали о восьми атаках ВС РФ за предыдущие сутки. Украинские военные отражали вражеские штурмы вблизи населенных пунктов Песчаное, Новая Кругляковка, Богуславка и Загрызово.

Ситуация на Купянском направлении по данным Генштаба на 7 апреля Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении за сутки 6 апреля россияне атаковали 22 раза, сообщают в Генштабе. Россияне пытались продвинуться возле населенных пунктов Новоегоровка, Новое, Колодязи, Ямполовка, Надежда. Кроме того, оккупанты предпринимали попытки продвижения в направлениях Новомихайловки, Новосергеевки, Торского и Редкодуба.

Ситуация на Лиманском направлении по данным Генштаба на 7 апреля Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, аналитики проекта DeepState в сводке за 6 апреля сообщали, что оккупанты продвинулись на трех направлениях. Отмечалось, что армия РФ имела успехи на Купянском, Покровском и Новопавловском направлениях, а также обостряется ситуация возле Лимана.

Полковник ВСУ в запасе и военный обозреватель Роман Свитан 6 апреля рассказал, что, по его мнению, у ВСУ есть шанс начать контрудар на юге.