"Есть хорошая возможность", но без перемирия: ВСУ имеют шанс начать контрудар, — военный обозреватель

После многих месяцев непрерывной активности на поле боя и наступательных действий российскую армию может ждать неизбежное истощение: в это время у украинских защитников есть возможность изменить ситуацию, перехватив инициативу и начав контрнаступление в ближайшие недели или месяцы. Однако при этом о согласии на приостановление боевых действий речи и быть не может.

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Об этом рассказал полковник ВСУ в запасе и военный обозреватель Роман Свитан 6 апреля во время интервью каналу "Фабрика новостей".

"Ни в коем случае нельзя останавливаться. У нас есть возможность в течение где-то полутора месяцев, когда у Путина будет оперативная пауза, пока он подтянет резервы и пока склады набьет", — отметил Свитан.

По его мнению, гарантии безопасности нужны именно Кремлю, чтобы Украина не вернула свои временно утраченные территории. Именно поэтому Путин будет добиваться затягиванием урегулирования ситуации или замораживанием конфликта.

"У нас есть возможность вернуть наши утраченные позиции, в частности на восточном фронте сейчас ситуация очень удачно складывается — их можно "давить" назад, чуть ли не до Селидово", — считает обозреватель.

Свитан также добавил, что в Кремле сейчас могут делать попытки добиваться от Белого дома определенных гарантий относительно того, что украинская армия не попытается пойти в контрнаступление. Такое может случиться на юге, считает обозреватель, где над российскими солдатами повисла угроза "разрезания фронта" ударом по территории до Азовского моря.

"Ширина фронта вдоль Азовского моря — около 80 километров. Это работа одной летней кампании, однако с полным вооружением — авиацией, ракетами", — отметил Свитан.

Приостановление боевых действий: что говорят военные

Военнослужащие ВСУ не верят в перемирие и утверждают, что российско-украинская война "постоянно меняет правила". Командир 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Палиса заявлял, что приказал своим бойцам не обращать внимания на разговоры о возможном приостановлении огня.

Экс-начальник штаба 12 бригады Национальной гвардии Украины "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич рассказывал, что выступает против перемирия.

"Я считаю, что нам надо менять структуру в Вооруженных силах и начинать наступать. Сначала начинать обороняться нормально, а потом уже наступать нормально", — сообщал военный.

Военнослужащий батальона "Айдар" и ветеран Евгений Дикий заявлял, что Россия надеется на "полную капитуляцию" Украины и не планирует выплачивать никаких репараций.

США могут заставить Украину к соглашению с Россией путем ультиматума, пригрозив лишением помощи. Об этом стало известно 6 апреля.

Российская армия продолжает продвигаться на востоке, где имеет успехи сразу на трех направлениях и "давит" возле Лимана. Об этом Фокус узнавал 7 апреля.