"Є хороша можливість", але без перемир'я: ЗСУ мають шанс почати контрудар, — військовий оглядач

Після багатьох місяців безперервної активності на полі бою та наступальних дій на російську армію може чекати неминуче виснаження: у цей час в українських оборонців є можливість змінити ситуацію, перехопивши ініціативу та розпочавши контрнаступ найближчими тижнями або місяцями. Однак при цьому про згоду на призупинення бойових дій мови й бути не може.

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Про це розповів полковник ЗСУ в запасі та військовий оглядач Роман Світан 6 квітня під час інтерв'ю каналу "Фабрика новин".

"Ні в якому разі не можна зупинятися. У нас є можливість упродовж десь півтора місяця, коли у Путіна буде оперативна пауза, поки він підтягне резерви і поки склади наб'є", — зазначив Світан.

На його думку, гарантії безпеки потрібні саме Кремлю, аби Україна не повернула свої тимчасово втрачені території. Саме тому Путін буде добиватися затягуванням врегулювання ситуації або замороженням конфлікту.

"У нас є можливість повернути наші втрачені позиції, зокрема на східному фронті зараз ситуація дуже вдало складається — їх можна "тиснути" назад, мало не до Селидово", — вважає оглядач.

Світан також додав, що у Кремлі зараз можуть робити спроби домагатися від Білого дому певних гарантій щодо того, що українська армія не спробує піти у контрнаступ. Таке може трапитися на півдні, вважає оглядач, де над російськими солдатами повисла загроза "розрізання фронту" ударом по території до Азовського моря.

"Ширина фронту вздовж Азовського моря — близько 80 кілометрів. Це робота однієї літньої кампанії, однак з повним озброєнням — авіацією, ракетами", — зазначив Світан.

Призупинення бойових дій: що кажуть військові

Військовослужбовці ЗСУ не вірять у перемир'я та стверджують, що російсько-українська війна "постійно змінює правила". Командир 33-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Дмитро Паліса заявляв, що наказав своїм бійцям не звертати уваги на розмови щодо ймовірного призупинення вогню.

Ексначальник штабу 12 бригади Національної гвардії України "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич розповідав, що виступає проти перемир'я.

"Я вважаю, що нам треба міняти структуру в Збройних силах і починати наступати. Спочатку починати оборонятися нормально, а потім уже наступати нормально", — повідомляв військовий.

Військовослужбовець батальйону "Айдар" та ветеран Євген Дикий заявляв, що Росія сподівається на "цілковиту капітуляцію" України і не планує виплачувати жодних репарацій.

США можуть змусити Україну до угоди з Росією шляхом ультиматуму, пригрозивши позбавленням допомоги. Про це стало відомо 6 квітня.

Російська армія продовжує просуватися на сході, де має успіхи одразу на трьох напрямках та "тисне" біля Лимана. Про це Фокус дізнавався 7 квітня.