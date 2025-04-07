Біля кордону з Луганщиною: ЗСУ мали успіх у Харківській області, — ISW
За оцінками ситуації на фронті від Інституту вивчення війни, українські військові просунулися біля Борової на межі Харківської та Луганської областей. Аналітики також зауважують, що з листопада 2024 року швидкість просування армії РФ неухильно знижується, частково — через успішні контратаки Сил оборони України на сході.
Про це розповідає Інститут вивчення війни (ISW) у звіті станом на 6 квітня.
Повідомляється, що згідно з опублікованими 5 квітня геолокаційними кадрами Сили оборони України днями просунулися на південний схід від селища Борова Харківської області — до території на заході від села Макіївка в Луганській області.
Водночас 5 і 6 квітня тривали штурми окупантів на північний схід від Борової в районі Нової Кругляківки та Загризового та на схід від Борової в районі Надії. Також росіяни просунулися на Курському напрямку, в Сумській області та поблизу Торецька, Покровська, Курахового та Куп'янська.
За оцінками ISW на підставі опублікованих 5 квітня геолокаційних кадрів, росіяни нещодавно просунулися у південній Кам'янці, що розташована на північний схід від Куп'янська.
Також в ISW повідомляють про продовження наступу окупантів на північний схід від Лиману в районі населених пунктів Нове, Колодязі, Новолюбівка, Ямполівка, Греківка, Новомихайлівка та Зелена Долина. Своєю чергою речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомляв, що піхота окупантів на Лиманському напрямку проводить штурмові дії з протитанковими мінами, які намагається, часто без успіху, підірвати на позиціях українських бійців.
Ситуація на фронті на 7 квітня за даними Генштабу
В Генеральному штабі ЗСУ станом на 8:00 7 квітня повідомляли про вісім атак ЗС РФ за попередню добу. Українські військові відбивали ворожі штурми поблизу населених пунктів Піщане, Нова Кругляківка, Богуславка та Загризове.
На Лиманському напрямку за добу 6 квітня росіяни атакували 22 рази, повідомляють у Генштабі. Росіяни намагалися просунутися біля населених пунктів Новоєгорівка, Нове, Колодязі, Ямполівка, Надія. Крім того, окупанти робили спроби просування в напрямках Новомихайлівки, Новосергіївки, Торського та Рідкодуба.
Нагадаємо, аналітики проєкту DeepState у зведенні за 6 квітня повідомляли, що окупанти просунулися на трьох напрямках. Зазначалося, що армія РФ мала успіхи на Куп'янському, Покровському та Новопавлівському напрямках, а також загострюється ситуація біля Лимана.
Полковник ЗСУ в запасі та військовий оглядач Роман Світан 6 квітня розповів, що, на його думку, ЗСУ мають шанс почати контрудар на півдні.