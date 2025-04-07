Біля кордону з Луганщиною: ЗСУ мали успіх у Харківській області, — ISW

За оцінками ситуації на фронті від Інституту вивчення війни, українські військові просунулися біля Борової на межі Харківської та Луганської областей. Аналітики також зауважують, що з листопада 2024 року швидкість просування армії РФ неухильно знижується, частково — через успішні контратаки Сил оборони України на сході.

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Про це розповідає Інститут вивчення війни (ISW) у звіті станом на 6 квітня.

Повідомляється, що згідно з опублікованими 5 квітня геолокаційними кадрами Сили оборони України днями просунулися на південний схід від селища Борова Харківської області — до території на заході від села Макіївка в Луганській області.

Борова та Макіївка на мапі DeepState станом на 6 квітня Фото: Скриншот

Водночас 5 і 6 квітня тривали штурми окупантів на північний схід від Борової в районі Нової Кругляківки та Загризового та на схід від Борової в районі Надії. Також росіяни просунулися на Курському напрямку, в Сумській області та поблизу Торецька, Покровська, Курахового та Куп'янська.

За оцінками ISW на підставі опублікованих 5 квітня геолокаційних кадрів, росіяни нещодавно просунулися у південній Кам'янці, що розташована на північний схід від Куп'янська.

ISW повідомляє про просування ЗС РФ у південній Кам'янці Фото: ISW

Також в ISW повідомляють про продовження наступу окупантів на північний схід від Лиману в районі населених пунктів Нове, Колодязі, Новолюбівка, Ямполівка, Греківка, Новомихайлівка та Зелена Долина. Своєю чергою речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомляв, що піхота окупантів на Лиманському напрямку проводить штурмові дії з протитанковими мінами, які намагається, часто без успіху, підірвати на позиціях українських бійців.

Ситуація на фронті на 7 квітня за даними Генштабу

В Генеральному штабі ЗСУ станом на 8:00 7 квітня повідомляли про вісім атак ЗС РФ за попередню добу. Українські військові відбивали ворожі штурми поблизу населених пунктів Піщане, Нова Кругляківка, Богуславка та Загризове.

Ситуація на Куп'янському напрямку за даними Генштабу на 7 квітня Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку за добу 6 квітня росіяни атакували 22 рази, повідомляють у Генштабі. Росіяни намагалися просунутися біля населених пунктів Новоєгорівка, Нове, Колодязі, Ямполівка, Надія. Крім того, окупанти робили спроби просування в напрямках Новомихайлівки, Новосергіївки, Торського та Рідкодуба.

Ситуація на Лиманському напрямку за даними Генштабу на 7 квітня Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, аналітики проєкту DeepState у зведенні за 6 квітня повідомляли, що окупанти просунулися на трьох напрямках. Зазначалося, що армія РФ мала успіхи на Куп'янському, Покровському та Новопавлівському напрямках, а також загострюється ситуація біля Лимана.

Полковник ЗСУ в запасі та військовий оглядач Роман Світан 6 квітня розповів, що, на його думку, ЗСУ мають шанс почати контрудар на півдні.