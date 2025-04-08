"Стал нашим секретным оружием": Залужный рассказал о штабе ВСУ в Германии

Украинские Силы обороны имели оперативный штаб, где совместно с партнерами анализировали военные операции и оценивали потребности защитников. Бывший военачальник Валерий Залужный рассказал о закулисье его создания.

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Об этом известно из публикации экс-главнокомандующего ВСУ и посла Украины в Великобритании Валерия Залужного в Facebook от 8 апреля.

"Этот штаб действительно стал нашим с партнерами секретным оружием в планировании операций и формировании потребностей для их реализации", — подчеркнул он.

Залужный решил приоткрыть завесу того, как этот штаб создавали. После полномасштабного вторжения ВС РФ военная помощь Украине существенно возросла, партнеры предоставляли различное оружие и технику. В то же время формировались новые вызовы, связанные с доставкой вооружения и его ремонтом.

В апреле 2022 года Украина создала центр по координации поставок военной помощи. Сначала он базировался в штаб-квартире Европейского командования США в немецком Штутгарте, а затем "переехал" в Висбаден.

В Украине поняли, что нужен совместный с союзниками оперативный штаб, где можно было бы оценивать потребности в оружии и технике, исходя из планирования операций.

"Этот вопрос особенно остро встал летом 2022 года, когда наши партнеры выразили сомнения относительно целесообразности тех или иных видов вооружений и боеприпасов для фронта в Украине. Тогда у нас и возникла идея создать на базе логистического оперативный штаб, который бы анализировал спланированные операции ВСУ и, в соответствии со стандартами НАТО, формировал под них потребность", — рассказал Залужный.

Идею удалось реализовать благодаря поддержке Великобритании.

"И Висбаден получил новое дыхание. В этом штабе планировали операции, проводили военные игры, формировали потребности для ВСУ и передавали их в Вашингтон и европейские столицы. Эта площадка стала прекрасным механизмом взаимодействия с нашими партнерами относительно будущих военных операций и формирования потребностей под них", — подчеркнул бывший главнокомандующий.

Он показал снимок, сделанный во время встречи с американскими и британскими партнерами в Украине в августе 2023 года.

Напомним, в декабре 2023 года сообщалось, что президент Владимир Зеленский посетил штаб Европейского командования США в Висбадене. Он заявлял, что "убедился в высоком уровне американской материально-технической помощи Украине".

7 апреля Зеленский впервые подтвердил операцию Сил обороны в Белгородской области РФ. Он отметил справедливость присутствия ВСУ в приграничных районах на территории России и раскрыл цель Украины.