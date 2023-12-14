Зеленский посетил командование армии США в Европе в ходе визита в Германию (фото)

В ходе визита президента Украины обсуждали поставки боеприпасов, а также обслуживание и ремонт военной техники.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский посетил штаб армии Соединенных Штатов в Европе, расположенный в городе Висбаден, Германия. Об этом глава государства сообщил в сети X (Twitter).

"Посетил командование армии США в Европе, что в Висбадене. В очередной раз убедился в высоком уровне американской материально-технической помощи Украине. Она чрезвычайно нужна нам для победы!", — подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил: "Мы рассчитываем, что в ближайшее время Конгресс США примет важное решение о продлении неотложной поддержки Украины".

Как сообщает пресс-служба президента, Зеленский встретился с главой Европейского командования вооруженных сил США и верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи, командующим армией США в Европе и Африке генералом Деррилом Уильямсом и командующим Группы содействия безопасности Украины (SAGU) генерал-лейтенантом Антонио Агуто.

Зеленский посетил командование армии США в Европе Зеленский посетил командование армии США в Европе Зеленский посетил командование армии США в Европе

Итоги визита Зеленского в Висбаден

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с работой Группы по обеспечению безопасности в Украине, особенностями логистики поставок боеприпасов, а также обслуживания и ремонта военной техники.

Зеленский также провел беседу с украинскими военнослужащими, действующими в Висбадене в составе оперативной группы ВСУ при Группе по обеспечению безопасности Украины.

В этой связи сказано, что представители Вооруженных Сил занимаются вопросами координации поставок материально-технической помощи от государств-партнеров Силам обороны Украины, подготовки личного состава Сил обороны на территории стран-партнеров. Кроме того, они обеспечивают координацию ремонта и обслуживания западных образцов военной техники, предоставленных партнерами Украины.

"Имею честь сегодня быть здесь, поблагодарить каждого воина за службу на защите нашего государства. Очень рад, что вы работаете такой командой вместе с нашими партнерами, нашими настоящими друзьями. Я желаю вам только победы. Это самое главное. С нее начинается жизнь и будущее" , – сказал президент.

Зеленский прибыл с визитом в Германию: что известно

В четверг, 14 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Германию.

В заявлении говорится, что Зеленский прилетел во Франкфурт-на-Майне. По словам правоохранителей, в регионе приняты повышенные меры безопасности, в частности перекрыты дороги.

Сразу после этого Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошел зенитно-ракетный комплекс Patriot.