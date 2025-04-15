Длиной полметра: студентка рассказала о городе, который полностью "оккупировали" крысы (фото)

В британском Бирмингеме из-за длительной забастовки работников коммунальных служб улицы заполонили огромные крысиные стаи. Местные жители жалуются на невыносимые условия, вызванные накопленными нечистотами и резким увеличением количества паразитов.

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Об этом пишет издание Daily Mail.

22-летняя студентка Бирмингемского университета Сэнди Ду о своем опыте проживания в городе, страдающем от экологического кризиса. "Крысы просто ужасны! Мы постоянно видим по ночам, как они роются в мусорных баках. Их так много, что просто мурашки по коже. Это отвратительное зрелище", — рассказала молодая девушка.

По ее словам, крысы уже адаптировались к городскому ритму жизни: днем скрываются, а с наступлением темноты массово атакуют переполненные контейнеры с отходами, ища пищу.

Забастовка мусорщиков

"Они большие, коричневые, размером с маленьких котов. Всегда рыщут возле мусорных баков, и ситуация только ухудшится из-за забастовки мусорщиков", — добавляет Сэнди.

Крысы в Бирмингеме Фото: Jack Hill

Профессиональный дезинсектор Уильям Тиммс, которого называют лучшим крысоловом в городе, подтвердил критичность сложившейся ситуации. Недавно ему удалось поймать грызуна длиной более 55 сантиметров. "Сейчас 2025 год, а некоторые районы Бирмингема похожи на страну третьего мира. Это просто отвратительно", — прокомментировал специалист.

Крысиный рай

Тиммс, который имеет 12-летний опыт борьбы с вредителями, также признался, что никогда раньше не сталкивался с подобным кризисом. По его словам, забастовка работников коммунальных служб превратила Бирмингем в "крысиный рай", который можно сравнить с "банкетом в пятизвездочном отеле" для грызунов.

"Это влияет не только на психическое, но и на физическое здоровье людей. Крысы переносят болезни, а мертвые туши выделяют токсины. Дыхание этим воздухом может вызвать проблемы с дыханием", — пояснил Тиммс.

Крысы бывают длиной в полметра Фото: Jack Hill

Ситуация стала настолько критической, что правительство привлекло военных для логистической поддержки. По оценкам, на улицах города накопилось около 17 тысяч тонн мусора. Местные власти даже объявили ситуацию "чрезвычайным инцидентом" из-за угрозы общественному здоровью.

Кстати, появление крыс на улицах связано не только с забастовкой мусорщиков, которая длится с января, но и со строительством высокоскоростной железной дороги HS2 и увеличением незаконных свалок.

Ким Блейкман, жительница района Вошвуд-Хит, рассказывает: "Крысы как маленькие коты с очень толстыми хвостами. Они залезают в наши контейнеры для вторсырья. С тех пор как началось строительство HS2 их количество значительно возросло".

Как Фокус сообщал ранее, жители рыбацкого городка Карумба в австралийском штате Квинсленд оказались перед новой угрозой — настоящим "крысиным нашествием". По словам местных жителей, морские приливы выбрасывают на побережье десятки мертвых грызунов. Тела животных разлагаются прямо на пляже, вызывая сильную вонь и вызывая серьезное беспокойство относительно санитарного состояния региона.