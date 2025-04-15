Завдовжки пів метра: студентка розказала про місто, яке повністю "окупували" щурі (фото)

У британському Бірмінгемі через тривалий страйк працівників комунальних служб вулиці заполонили величезні щурячі зграї. Місцеві жителі скаржаться на нестерпні умови, спричинені накопиченими нечистотами та різким збільшенням кількості паразитів.

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Про це пише видання Daily Mail.

22-річна студентка Бірмінгемського університету Сенді Ду про свій досвід проживання у місті, що потерпає від екологічної кризи. "Щурі просто жахливі! Ми постійно бачимо ночами, як вони риються в сміттєвих баках. Їх так багато, що просто мурашки по шкірі. Це огидне видовище", — розповіла молода дівчина.

За її словами, щури вже адаптувалися до міського ритму життя: вдень переховуються, а з настанням темряви масово атакують переповнені контейнери з відходами, шукаючи їжу.

Страйк сміттярів

"Вони великі, коричневі, розміром з маленьких котів. Завжди нишпорять біля сміттєвих баків, і ситуація лише погіршиться через страйк сміттярів", — додає Сенді.

Щурі у Бірмінгемі Фото: Jack Hill

Професійний дезінсектор Вільям Тіммс, якого називають найкращим щуроловом у місті, підтвердив критичність ситуації, що склалася. Нещодавно йому вдалося спіймати гризуна довжиною понад 55 сантиметрів. "Зараз 2025 рік, а деякі райони Бірмінгема схожі на країну третього світу. Це просто огидно", — прокоментував фахівець.

Щурячий рай

Тіммс, який має 12-річний досвід боротьби зі шкідниками, також зізнався, що ніколи раніше не стикався з подібною кризою. За його словами, страйк працівників комунальних служб перетворив Бірмінгем на "щурячий рай", який можна порівняти із "банкетом у п'ятизірковому готелі" для гризунів.

"Це впливає не лише на психічне, а й на фізичне здоров'я людей. Щури переносять хвороби, а мертві туші виділяють токсини. Дихання цим повітрям може спричинити проблеми з диханням", — пояснив Тіммс.

Щурі бувають завдовжки пів метра Фото: Jack Hill

Ситуація стала настільки критичною, що уряд залучив військових задля логістичної підтримки. За оцінками, на вулицях міста накопичилося близько 17 тисяч тонн сміття. Місцева влада навіть оголосила ситуацію "надзвичайним інцидентом" через загрозу громадському здоров'ю.

До речі, поява щурів на вулицях пов'язана не лише зі страйком сміттярів, який триває з січня, а й з будівництвом високошвидкісної залізниці HS2 та збільшенням незаконних звалищ.

Кім Блейкман, мешканка району Вошвуд-Хіт, розповідає: "Щури як маленькі коти з дуже товстими хвостами. Вони залізають у наші контейнери для вторсировини. Відколи почалося будівництво HS2 їхня кількість значно зросла".

Як Фокус повідомляв раніше, мешканці рибальського містечка Карумба в австралійському штаті Квінсленд опинилися перед новою загрозою — справжньою "щурячою навалою". За словами місцевих жителів, морські припливи викидають на узбережжя десятки мертвих гризунів. Тіла тварин розкладаються просто на пляжі, спричиняючи сильний сморід і викликаючи серйозне занепокоєння щодо санітарного стану регіону.