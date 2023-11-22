Ситуация вышла из-под контроля: рыбацкий городок напугала "крысиная чума" (фото)

Местные жители говорят, что грызуны скапливаются на пляжах, беговых дорожках, на лодочных спусках и пирсах, а каждую мертвую крысу ест еще три-четыре живых.

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Жители рыбацкого городка Карумба в австралийском штате Квинсленд напуганы так называемой "крысиной чумой". Они сообщают, что трупы дохлых грызунов массово выбрасывает с приливами на пляж, где они гниют и источают невыносимый запах. Это началось несколько недель назад и с тех пор ситуация вышла из-под контроля, пишет издание News.com.au.

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На фото, опубликованных в социальных сетях, видны тысячи живых и мертвых крыс. Они скапливаются на пляжах, беговых дорожках, на лодочных спусках и пирсах.

"Они выходят из-под нашего контроля. Вдоль русла реки стоит страшная вонь. Прошлой ночью при лунном свете я видел собственными глазами, как река просто таки закипала из-за их барахтанья в воде", — заявил ABC North Queensland один из местных рыбаков.

Житель соседнего городка Клонкарри, что примерно в 350 км к югу от Карумбы, клянется, что видел на дороге миллионы крыс.

"И каждую мертвую крысу ели еще три-четыре живых. Это безумие", — рассказывает напуганный мужчина.

Крысы в Карумбе, Австралия Фото: Facebook

Эксперты отмечают, что крысы плывут к соседним песчаным островам в поисках пищи, но когда они добираются туда, то уже не имеют силы, чтобы плыть обратно, и дохнут.

Дождливый сезон и обильный урожай в этом году создают идеальные условия для их размножения, а "демографический бум", в свою очередь, заставил их уйти в воду, поскольку на материке просто не хватает еды, чтобы прокормиться.

Крысы в Карумбе, Австралия

"Большинство грызунов едят семена, растения, насекомых и вообще все на свете в масштабах чумы", — объясняет Yahoo Мэтью Кроутер, профессор экологии Сиднейского университета.

По его словам, местные жители должны не допустить крыс в свои дома, но им не удастся уменьшить популяцию. Да и не нужно пытаться, потому что природа справится с этим сама.

Крысы в Карумбе, Австралия Фото: Facebook

Кстати, это проблема не только в Австралии. Правительство Италии также борется с нашествием грызунов в Колизее. Власти Рима взволнованы из-за опубликованных в соцсетях видео с крысами вблизи исторического амфитеатра. Городская служба устанавливает ловушки, а в Министерстве культуры выражают возмущение последствиями "мусорного кризиса".

Вместе с тем, новое исследование показало, что крысы, хоть и считаются распространителями опасных для человека болезней, с низкой долей вероятности могут стать причиной распространения новой пандемии любого опасного заболевания.