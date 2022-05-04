Городские крысы не несут смертельной опасности для людей: ученые объяснили почему

Несмотря на то, что крысы являются переносчиком многих болезней, они не станут причиной появления новой глобальной пандемии. По крайней мере пока.

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Новое исследование показало, что несмотря на то, что крысы считаются распространителями опасных для человека болезней, они с меньшей вероятностью станут причиной распространения новой пандемии какого-либо опасного заболевания, сообщает ScienceAlert.

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Ученые из Джорджтаунского университета в Вашингтоне, округ Колумбия, изучили данные о почти 3 тысячах млекопитающих. Оказалось, что крысы действительно переносят в 10 раз больше вирусов, чем другие животные. Но в то же время они пришли к выводу, что несмотря на то, что крысы, живущие в городах, могут часто контактировать с человеком, они не станут причиной появления новой опасной человеческой болезни, которая может развиться в пандемию.

"Хотя я бы по-прежнему не рекомендовал городским жителям иметь тесные контакты с этими грызунами. Крысы, живущие в городах, вряд ли станут источником появления новой "болезни Х". Но они по-прежнему являются переносчиками многих известных болезней, например лептоспироза", — говорит Грег Олбери из Джорджтаунского университета.

Согласно исследованию, городские крысы являются носителями более чем 200 патогенов и паразитов, опасных для человека. Новое исследование показывает, что презрительное отношение к голубям, еще одним городским жителям, которые могут переносить опасные заболевания, также сильно преувеличено. Ведь эти птицы также не станут причиной нового глобального заболевания.

"Мы считаем, что угрозы для человека все еще таятся в дикой природе, а не в городах", — говорит Олбери.

[ + – ] Согласно исследованию, городские крысы являются носителями более, чем 200 патогенов и паразитов, опасных для человека Фото: Britannica

По словам Олбери, изменение климата способствует тому, что некоторые животные перемещаются в более комфортную для себя местность и таким образом, вступают в контакт с другими видами. В результате создаются идеальные условия для передачи опасных болезней. Например, это касается летучих мышей.

"Со временем дикие животные будут вступать в контакт с городскими обитателями, такими как крысы. И будут передавать им еще более опасные патогены. Только в этом случае крысы станут представлять опасность для распространения новой болезни среди людей", — говорит Олбери.

По словам ученых, именно изменение климата приведет к тому, что дикие животные с опасными патогенами начнут селиться ближе к населенным пунктам.

"Все может измениться в скором времени. И то, что мы знаем о болезнях, которые переносят городские животные может быстро устареть. Нужно улучшить наблюдения, как за животными, живущими в городах, так и за их дикими собратьями, чтобы избежать появления новой опасной для человека болезни", — говорит Олбери.

Напоминаем, что ученые провели необычный эксперимент. Они три недели играли крысам песню Happy Birthday, чтобы выяснить, как развивалась одна человеческая особенность.