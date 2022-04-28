Три недели играли крысам песню Happy Birthday: ученые провели необычный эксперимент

Чтобы узнать больше о том, как люди распознают музыку, испанские ученые провели необычный эксперимент.

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Когда вы слышите кавер-версию любимой или просто известной песни или же мелодии, то скорее всего сможете догадаться, что это за произведение. Даже если эту мелодию исполняют на другом инструменте или же она имеет другую тональность или темп. Чтобы узнать больше о том, как люди распознают музыку, испанские ученые заставили обычных крыс многократно слушать песню "Happy Birthday". В результате они пришли к интересным выводам, пишет Forbes.

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Большинству людей в мире известна песня "Happy Birthday". Даже если ее не исполняли никогда ваши гости на Дне рождения, все равно эту мелодию вы скорее всего могли слышать в фильмах или сериалах. В любом случае, эту мелодию вы бы узнали, даже если бы она звучала по-другому: с высокой или низкой тональностью, или же она была бы исполнена в более медленном темпе.

Чтобы понять, как люди могут распознавать песни даже, если они являются кавер-версиями, ученые под руководством Хуана Мануэля Торо из Университета Помпеу Фабра в Барселоне решили провести эксперимент. В рамках исследования они хотели также выяснить может ли этот навык быть у других видов.

В рамках эксперимента ученые играли на фортепиано часть песни Happy Birthday для сорока крыс по десять минут каждый день в течение трех недель. Каждый раз, когда звучала мелодия, крысы получали еду.

[ + – ] В рамках эксперимента ученые играли на фортепиано часть песни Happy Birthday для сорока крыс по десять минут каждый день в течение трех недель. Каждый раз, когда звучала мелодия, крысы получали еду Фото: Twitter

После того, как крысы полностью познакомились с песней и тем, как она звучит, ученые начали включать животным кавер-версии этой мелодии. Песня звучала либо медленно, либо быстрее, также использовались мелодии с более высокой или наоборот низкой тональность. В конце концов ученые предложили крысам послушать Happy Birthday, которую исполняли на других инструментах, а не на фортепиано.

Результат эксперимента показал, что крысы по-прежнему узнавали песню, даже когда у нее менялась тональность или темп. В это время они шли к кормушке в поисках еды. Но песни, исполненные на других инструментах, не вызывали у крыс никакой реакции.

[ + – ] Когда вы слышите кавер-версию любимой или просто известной песни или же мелодии, то скорее всего сможете догадаться, что это за произведение Фото: Pinterest

"Это интересный результат, потому что он показывает, что какая-то часть нашего человеческого распознавания музыки не является исключительно человеческой. Это доказывает, что способность распознавать закономерности изменения тональности и темпа, которую имеют люди, может возникнуть из ранее существовавших способностей у других видов", — говорит Торо.

По словам ученых, люди конечно же могут различать более сложные вариации мелодий, чем крысы, в том числе, если эту песню исполняют на разных инструментах. Но это исследование предполагает, что эта способность эволюционировала у человека совсем недавно, в отличие от способности сопоставлять мелодию с разной тональностью или темпом.