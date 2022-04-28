Три тижні грали щурам пісню Happy Birthday: учені провели незвичайний експеримент

Щоб дізнатися більше, як люди розпізнають музику, іспанські вчені провели незвичайний експеримент.

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Коли ви чуєте кавер-версію улюбленої чи просто відомої пісні чи мелодії, то, швидше за все, зможете здогадатися, що це за твір. Навіть якщо цю мелодію виконують на іншому інструменті або вона має іншу тональність або темп. Щоб дізнатися більше про те, як люди розпізнають музику, іспанські вчені змусили звичайних щурів багато разів слухати пісню Happy Birthday. У результаті вони дійшли цікавих висновків, пише Forbes.

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Більшості людей у світі відома пісня Happy Birthday. Навіть якщо її не виконували ніколи ваші гості на Дні народження, все одно цю мелодію ви, швидше за все, могли чути у фільмах чи серіалах. У будь-якому разі, цю мелодію ви б дізналися, навіть якби вона звучала по-іншому: з високою або низькою тональністю, або вона була б виконана в повільнішому темпі.

Щоб зрозуміти, як люди можуть розпізнавати пісні, навіть якщо вони є кавер-версіями, вчені під керівництвом Хуана Мануеля Торо з Університету Помпеу Фабра в Барселоні вирішили провести експеримент. У межах дослідження вони хотіли також з'ясувати, чи може ця навичка бути в інших видів.

У межах експерименту вчені грали на фортепіано частину пісні Happy Birthday для сорока щурів по десять хвилин щодня протягом трьох тижнів. Щоразу, коли звучала мелодія, щури отримували їжу.

[ + – ] У межах експерименту вчені грали на фортепіано частину пісні Happy Birthday для сорока щурів по десять хвилин щодня протягом трьох тижнів. Щоразу, коли звучала мелодія, щури отримували їжу Фото: Twitter

Після того, як щури повністю ознайомилися з піснею й тим, як вона звучить, учені почали включати тваринам кавер-версії цієї мелодії. Пісня звучала або повільно, або швидше, також використовувалися мелодії з більш високою або навпаки низькою тональністю. Зрештою, вчені запропонували щурам послухати Happy Birthday, яку виконували на інших інструментах, а не на фортепіано.

Результат експерименту показав, що щури, як і раніше, впізнавали пісню, навіть коли в неї змінювалася тональність або темп. У цей час вони йшли до годівниці, шукаючи їжі. Але пісні, виконані інших інструментах, не викликали в щурів жодної реакції.

[ + – ] Коли ви чуєте кавер-версію улюбленої або просто відомої пісні або мелодії, то, швидше за все, зможете здогадатися, що це за твір Фото: Pinterest

"Це цікавий результат, тому що він показує, що якась частина нашого людського розпізнавання музики не є виключно людською", — каже Торо.

За словами вчених, люди, звичайно, можуть розрізняти складніші варіації мелодій, ніж щури, у тому числі, якщо цю пісню виконують на різних інструментах. Але це дослідження припускає, що ця здатність еволюціонувала в людини зовсім нещодавно, на відміну від здатності зіставляти мелодію з різною тональністю чи темпом.