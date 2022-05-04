Міські щурі не є смертельно небезпечними для людей: вчені пояснили, чому

Попри те, що щурі є переносниками багатьох хвороб, вони не стануть причиною появи нової глобальної пандемії. Принаймні поки.

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Нове дослідження показало, що попри те, що щурів вважають розповсюджувачами небезпечних для людини хвороб, вони з меншою ймовірністю стануть причиною поширення нової пандемії будь-якого небезпечного захворювання, повідомляє ScienceAlert.

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Вчені з Джорджтаунського університету у Вашингтоні, округ Колумбія, вивчили дані про майже 3 тисячі ссавців. Виявилося, що щурі справді переносять у 10 разів більше вірусів, ніж інші тварини. Але водночас вони дійшли висновку, що попри те, що щурі, що живуть у містах, можуть часто контактувати з людиною, вони не стануть причиною появи нової небезпечної людської хвороби, яка може розвинутись у пандемію.

"Хоча я, як і раніше, не рекомендував міським жителям мати тісні контакти з цими гризунами. Щурі, що живуть у містах, навряд чи стануть джерелом появи нової "хвороби Х". Але вони, як і раніше, є переносниками багатьох відомих хвороб, наприклад лептоспірозу", — каже Грег Олбері із Джорджтаунського університету.

Згідно з дослідженням, міські щури є носіями понад 200 патогенів та паразитів, небезпечних для людини. Нове дослідження показує, що презирливе ставлення до голубів, до ще одних міських жителів, які можуть переносити небезпечні захворювання, також перебільшено. Адже ці птахи також не стануть причиною нового глобального захворювання.

"Ми вважаємо, що загрози для людини все ще ховаються в дикій природі, а не в містах", — говорить Олбері.

[ + – ] Згідно з дослідженням, міські щури є носіями понад 200 патогенів та паразитів, небезпечних для людини Фото: Britannica

За словами Олбері, зміна клімату сприяє тому, що деякі тварини переміщуються в комфортнішу для себе місцевість і так вступають у контакт з іншими видами. У результаті виникають ідеальні умови передачі небезпечних хвороб. Наприклад, це стосується кажанів.

"З часом дикі тварини вступатимуть у контакт з міськими мешканцями, такими як щури. І передаватимуть їм ще небезпечніші патогени. Тільки в цьому разі щури становитимуть небезпеку для поширення нової хвороби серед людей", — говорить Олбері.

За словами вчених, саме зміна клімату призведе до того, що дикі тварини з небезпечними патогенами почнуть селитися ближче до населених пунктів.

"Все може змінитися незабаром. І те, що ми знаємо про хвороби, які переносять міські тварини, може швидко застаріти. Потрібно покращити спостереження, як за тваринами, що живуть у містах, так і за їхніми дикими побратимами, щоб уникнути появи нової небезпечної для людини хвороби", — каже Олбері.

Нагадуємо, що вчені провели незвичайний експеримент. Вони три тижні грали щурам пісню Happy Birthday, щоб з'ясувати, як розвивалася одна людська особливість.