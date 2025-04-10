Помилився та висварив: Трамп зателефонував раднику з нацбезпеки, якого звільнив сім років тому

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зненацька зателефонував колишньому раднику з національної безпеки Герберту МакМастеру, якого звільнив з посади сім років тому. Коли з'ясувалась помилка, глава Білого дому висварив співрозмовника, розповіло медіа CBS News.

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Про деталі нової помилки, яку допустила адміністрація Дональда Трампа, ідеться у статті CBS News.

Журналісти поспілкувались з чотирма анонімними джерелами у Білому домі, які повідомили про інцидент з помилковим телефонним дзвінком. Як з'ясувалось, 3 березня Герберту МакМастеру, генерал-лейтенанту армії США у відставці, зателефонували з Вашингтона і попередили про розмову з президентом США. Офіцер не очікував розмови, оскільки був звільнений з посади радника з нацбезпеки багато років тому. Тим часом він почув голос Трампа, який назвав його не Гербертом, а Генрі. Коли ж генерал уточнив своє прізвище та ім'я, то нарвався на грубощі з боку президента США, розповіли джерела медіа.

"Навіщо мені говорити з МакМастером?" — вигукнув Трамп.

Як розповіли співрозмовники CBS News, голос президента був "зневажливим", а потім він "різко критикував свого колишнього помічника".

Тим часом джерела пояснили, чому виникла проблема. Ймовірно, глава Білого дому планував поспілкуватись з губернатором Кароліни Генрі МакМастером. Організувати дзвінок доручили помічнику президента, який, як припускають, припустився помилки й набрав не ту людину.

Тим часом журналісти пояснили, що Трамп дійсно не міг телефонувати Грегорі МакМастеру, оскільки напередодні, 2 березня, він назвав генерала "слабким і абсолютно неефективним невдахою". Своєю чергою МакМастер розкритикував ставлення свого колишнього керівника до президента РФ Володимира Путіна. На думку генерала, глава Кремля навіть не збирається прислухатись до прохань Трампа про перемир'я.

Зазначимо, 24 березня видання The Atlantic розповіло про іншу помилку адміністрації Білого дому. Головний редактор видання Джеффрі Голдберг повідомив, що його додали у секретний чат у месенджері Signal. Учасниками чату були усі топпосадовці — радник з нацбезпеки Майкл Волц, міністр оборони Піт Гегсет, віцепрезидент Джей Ді Венс, директорка національної розвідки Тулсі Габбард, директор ЦРУ Джона Реткліффа та інші. У якийсь момент Гегсет повідомив про плани США завдати удару по проксі Ірану хуситах. Серед іншого, глава Міноборони ледь не виказав особу агента, який наводив на ціль.

Перша реакція Білого дому полягала у запереченні помилки, але після цього The Atlantic опублікувало скриншоти реальних повідомлень. Згодом Майкл Волц взяв на себе відповідальність за помилку, а спецслужби почали розслідування, щоб з'ясувати причини інциденту.

Нагадуємо, 8 квітня мільярдер та глава Департаменту ефективності Ілон Маск обізвав радника Трампа з торгівельних питань. Незабаром після цього глава Білого дому оголосив митну паузу.