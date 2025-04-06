"Справжній профі": чоловік показав навички приборкувача змій перед королівською коброю (відео)

Індонезійський блогер і спеціаліст з дослідження змій Панджі Петуаланг опублікував ролик, у якому показує свої навички поведінки з королівською коброю. В мережі користувачі висловили захоплення діями чоловіка.

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Про це повідомляє видання NDTV.

На кадрах можна побачити, як чоловік сидить в жовтій футболці та синіх джинсах, який присів перед гігантською коброю і не робить різких рухів. Як досвідчений приборкувач змій, чоловік торкається голови змії, яка реагує, але не агресивно, попри те, що кобра продовжує спостерігати за приборкувачем.

Панджі Петуаланг також є надзвичайно відомим індонезійським блогером, який займається вивченням змін. У своїх роликах на Youtube, де він має понад 10 млн підписників, чоловік показує рептилій, а також радить, як саме слід поводитися зі зміями, що варто знати про види, які мешкають в Індонезії, і як варто надавати першу допомогу при укусах.

Ролик Панджі Петуаланга про допомогу під час укусів кобри

Однак цей 15-секундний ролик приголомшив користувачів соцмереж. Більшість юзерів відзначили неймовірні навички пана Петуаланга, а також прокоментували поведінку приборкувача змій.

"Кобра схвалює лише тих, хто має чисту душу", — написав один дописувач.

Інший відзначив, що приборкувач показує іншим, що перед коброю слід не робити різких рухів і не провокувати рептилію.

"Якщо ви зберігаєте спокій перед коброю, вона також буде спокійно реагувати! Змії нападають лише в цілях самозахисту або коли ви буде їм загрожувати", — написав ще один користувач.

Третій юзер відзначає, що якщо без жартів, то у цього чоловіка "сталеві нерви та неймовірна холоднокровність, а також сильна та позитивна аура".

"Я не знаю, що сказати. Хлопець занадто спокійний, щоб бути другом для цієї кобри. Це показує, наскільки професійно він знається на своїй справі", — прокоментував ролик ще один підписник.

Раніше стало відомо, що багаторічну таємницю королівської кобри нарешті розкрито. Учені з'ясували, що насправді існує не один, а чотири види найдовшої отруйної змії у світі.

Згодом повідомлялося, як смертоносна змія в спальні налякала власників будинку. Ловець змій Еміль Россоув витягнув небезпечну тварину просто з ліжка власників будинку.