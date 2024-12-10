За мить до трагедії: смертоносна змія в спальні налякала власників будинку (відео)

Капська кобра вважається однією з найбільш смертоносних рептилій у Південній Африці. Ловець змій Еміль Россоув витягнув небезпечну тварину просто з ліжка власників будинку.

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У південноафриканському місті Стелленбош житель будинку виявив смертельно отруйну капську кобру під подушкою свого ліжка. Про це пише UPI.

На допомогу був викликаний професійний ловець змій Еміль Россоув з компанії Stellenbosch Snake Removals, який оперативно витягнув рептилію з укриття. Інцидент було зафіксовано на відео та опубліковано в соціальних мережах компанії.

Россоув, коментуючи ситуацію, зазначив: "Не те, що ви хотіли б бачити у своєму ліжку", тримаючи небезпечну тварину в руках.

Видання зазначає, що капська кобра вважається однією з найсмертоносніших змій у Південній Африці. За даними Африканського інституту зміїних укусів, вона лідирує за кількістю смертельних випадків поряд із чорною мамбою.

На щастя, втручання Россоува запобігло можливій трагедії, але подія знову нагадує про необхідність бути обережними в регіонах, де водяться подібні небезпечні рептилії.

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