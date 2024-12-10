За мгновение до трагедии: смертоносная змея в спальне напугала владельцев дома (видео)

Капская кобра считается одной из самых смертоносных рептилий в Южной Африке. Ловец змей Эмиль Россоув извлек опасное животное прямо из постели владельцев дома.

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В южноафриканском городе Стелленбош житель дома обнаружил смертельно ядовитую капскую кобру под подушкой своей кровати. Об этом пишет UPI.

На помощь был вызван профессиональный ловец змей Эмиль Россоув из компании Stellenbosch Snake Removals, который оперативно извлек рептилию из укрытия. Инцидент был зафиксирован на видео и опубликован в социальных сетях компании.

Россоув, комментируя ситуацию, отметил: "Не то, что вы хотели бы видеть в своей постели", держа опасное животное в руках.

Издание отмечает, что капская кобра считается одной из самых смертоносных змей в Южной Африке. По данным Африканского института змеиных укусов, она лидирует по числу смертельных случаев наряду с черной мамбой.

К счастью, вмешательство Россоува предотвратило возможную трагедию, но происшествие вновь напоминает о необходимости быть осторожными в регионах, где водятся подобные опасные рептилии.

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