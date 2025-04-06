"Настоящий профи": мужчина показал навыки укротителя змей перед королевской коброй (видео)

Индонезийский блогер и специалист по исследованию змей Панджи Петуаланг опубликовал ролик, в котором показывает свои навыки поведения с королевской коброй. В сети пользователи выразили восхищение действиями мужчины.

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Об этом сообщает издание NDTV.

На кадрах можно увидеть, как мужчина сидит в желтой футболке и синих джинсах, который присел перед гигантской коброй и не делает резких движений. Как опытный укротитель змей, мужчина касается головы змеи, которая реагирует, но не агрессивно, несмотря на то, что кобра продолжает наблюдать за укротителем.

Панджи Петуаланг также является чрезвычайно известным индонезийским блогером, который занимается изучением изменений. В своих роликах на Youtube, где он имеет более 10 млн подписчиков, мужчина показывает рептилий, а также советует, как именно следует обращаться со змеями, что стоит знать о видах, которые обитают в Индонезии, и как следует оказывать первую помощь при укусах.

Ролик Панджи Петуаланга о помощи при укусах кобры

Однако этот 15-секундный ролик ошеломил пользователей соцсетей. Большинство юзеров отметили невероятные навыки господина Петуаланга, а также прокомментировали поведение укротителя змей.

"Кобра одобряет только тех, кто имеет чистую душу", — написал один пользователь.

Другой отметил, что укротитель показывает другим, что перед коброй следует не делать резких движений и не провоцировать рептилию.

"Если вы сохраняете спокойствие перед коброй, она также будет спокойно реагировать! Змеи нападают только в целях самозащиты или когда вы будете им угрожать", — написал еще один пользователь.

Третий юзер отмечает, что если без шуток, то у этого мужчины "стальные нервы и невероятное хладнокровие, а также сильная и позитивная аура".

"Я не знаю, что сказать. Парень слишком спокойный, чтобы быть другом для этой кобры. Это показывает, насколько профессионально он разбирается в своем деле", — прокомментировал ролик еще один подписчик.

Ранее стало известно, что многолетняя тайна королевской кобры наконец раскрыта. Ученые выяснили, что на самом деле существует не один, а четыре вида самой длинной ядовитой змеи в мире.

Впоследствии сообщалось, как смертоносная змея в спальне напугала владельцев дома. Ловец змей Эмиль Россоув вытащил опасное животное прямо из кровати владельцев дома.