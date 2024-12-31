Перепутал постер: звезда "Игры в кальмара" угодил в пикантный скандал (фото)

Из-за оплошности Пак Сон Хун может понести серьезные репутационные потери. Некоторые фанаты уже призывают бойкотировать новый сериал с его участием.

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39-летний южнокорейский актер Пак Сон Хун подвергся критике после того, как случайно опубликовал на своей странице в Instagram обложку DVD с порнофильмом, пишет Korea JoongAng Daily.

Фильм под названием "Игра кальмаров" – это китайская пародия с рейтингом Х на сериал "Игра в кальмара", в которой содержится множество откровенных сцен секса, включая имитацию изнасилования.

Пак Сон Хун, который играет трансгендерного персонажа Хен Чжу во втором сезоне антиутопической драмы "Игра в кальмара", своим поступком возмутил пользователей соцсетей. На его страницу подписаны почти два миллиона человек, и далеко не все поняли, что это все получилось случайно.

Пак Сон Хун, осознав ошибку, удалил сторис, однако скрин уже разлетелся по сети Фото: boxabum/instagram

Заметив ошибку, актер сразу же удалил пост и заставил свое агентство выпустить публичное заявление по поводу инцидента.

"Актер Пак случайно опубликовал изображение, которое он получил в личном сообщении, по ошибке нажав не на ту кнопку", — говорится в заявлении BH Entertainment. Представители звезды подчеркнули, что Сон Хун был "шокирован" произошедшим.

"Он глубоко сожалеет о том, что совершил такую ​​ошибку в данных обстоятельствах, и обещает быть особенно осторожным, чтобы это не повторилось", – добавили они.

Инцидент вызвал широкую негативную реакцию в его родной стране Южной Корее, особенно из-за экстремального характера фильма.

Пак Сон Хун в образе своей героини Хен Чжу

За последние несколько лет Сон Хун стал звездой первой величины в стране благодаря ролям в таких корейских драмах, как "Слава" и "Меморист". На его счету – роль в мелодраме "Королева слез", которая в настоящее время является самым просматриваемым корейским сериалом на Netflix в 2024-м.

Вскоре он начнет съемки в романтическом комедийном сериале "Шеф-повар тирана" вместе с популярной актрисой и звездой K-pop Им Юна. Режиссером сериала станет Чан Тэ Ю, который стоял за одной из самых успешных корейских драм всех времен "Моя любовь и звезды". Однако из-за его нынешнего скандала некоторые фанаты в Корее уже угрожают бойкотировать сериал.

Несмотря на споры, Сон Хун получил восторженные отзывы за свою роль трансгендерной женщины во втором сезоне "Игры кальмаров". Помимо таких уважаемых южнокорейских актеров, как Сон Хун и Ли Бен Хун, в продолжении популярного сериала снялось также несколько звезд K-pop.

Ранее Фокус писал, стоит ли смотреть второй сезон "Игры в кальмара", и что о нем думают критики.