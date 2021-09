Померла Сара Гардінг, колишня солістка популярної групи Girls Aloud

39-річна виконавиця останні місяці боролася з раком грудей.

У Британії від раку грудей померла 39-річна Сара Гардінг, колишня солістка популярної дівочої групи Girls Aloud. Про це повідомила її мати, Мері, в Instagram.

"З розбитим серцем ділюся сьогодні новиною про те, що моя прекрасна дочка Сара, на жаль, померла. Багато з вас у курсі боротьби Сари з раком і з якою завзятістю вона боролася з цією недугою, починаючи з того моменту, як їй поставили діагноз, і до свого останнього дня. Вона тихо упокоїлася сьогодні вранці", — написала мати співачки.

Гардінг повідомила про свій діагноз рік тому. Тоді ж вона опублікувала фото з лікарняної палати і зазначила, що хвороба поширилася. Кілька місяців потому співачка написала, що, за прогнозами лікарів, до наступного Різдва вона не доживе. І зазначила, що почала писати книгу про своє життя. Головним чином для того, щоб "відволіктися від поїздок у лікарню на хіміотерапію".

[ + – ] Усі фото: Instagram sarahnicoleharding

Співачка встигла закінчити свою автобіографію і навіть відібрати для неї знімки. Саме одним із них її мати і супроводила звістку про смерть дочки.

[ + – ] Одне з останніх фото Сари Гардінг

Нагадаємо, Сара Гардінг стала популярною на початку 2000-х, коли взяла участь у телешоу Popstars: The Rivals компанії ITV. Метою шоу було створення поп-групи. Сара дійшла до фіналу і стала солісткою ансамблю Girls Aloud. Крім неї в групу потрапили Нікола Робертс, Надін Койл, Кімберлі Волш і Шеріл Коул.

Пісні групи неодноразово ставали хітами в Британії. Найбільш відомі з них — Sound of the Underground, The Promise, Love Machine, Jump і Call The Shots. У 2007 році Книга рекордів Гінесса назвала Girls Aloud "найуспішнішою групою з реаліті-шоу".

Група розпалася в 2009 році, проте учасниці знову ненадовго возз'єдналися три роки потому для міжнародних гастролей.

Усі учасниці групи займалися сольними кар'єрами. Гардінг навіть знімалася в кіно, так, вона пройшла кастинг на роль Емми Фрост у фільмі "Люди Ікс: Перший Клас", але зрештою роль дісталася Джен'юері Джонс.

Вона брала участь у телешоу, виходила на подіум як модель і стала власницею мережі нічних клубів Canaloa.