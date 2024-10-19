Нова небезпека для курців: звичка заважає лікуванню смертельно небезпечної хвороби

Куріння сигарет уже давно може "похвалитися" цілою низкою небезпечних для здоров'я наслідків, що мотивує багато країн боротися з цією звичкою. Однак нещодавно вчені дізналися про їхню непомітну і підступну небезпеку, що ставить життя курців під загрозу.

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Радіотерапія залишається одним з основних методів лікування різних видів раку, зокрема раку молочної залози, щорічно допомагаючи понад сотням тисяч людей побороти хворобу. Під час процедури використовується радіація, зазвичай рентгенівські промені, щоб впливати на ДНК ракових клітин і пошкоджувати їх. Однак учені з'ясували, що люди, які часто курять, самі того не знаючи, можуть серйозно заважати лікуванню, тим самим роблячи цигарки не просто потенційною причиною розвитку раку, а й його захисником, пише Cancer Research UK.

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Радіотерапія пов'язана з деяким ризиком, оскільки вона може впливати на здорові клітини в оточуючих пухлину областях, що призводить до побічних ефектів. Ці ризики вимагають від лікарів ретельної оцінки переваг і недоліків радіотерапії, особливо для пацієнтів з особливими факторами ризику, такими як куріння. Нещодавнє дослідження, проведене під керівництвом Каролін Тейлор, професора онкології Оксфордського університету, опубліковане в журналі Clinical Oncology, показало, що ризик для пацієнтів, які палять, з раком молочної залози значно зростає.

Хоча радіотерапія зазвичай спрямована на ділянку грудей, прилеглі тканини, такі як легені, також можуть отримати випадкове опромінення. Для тих, хто не палить, ймовірність розвитку раку легенів, спричиненого радіацією, становить менше ніж 1%. Однак для курців цей ризик зростає до 2-6% — суттєва різниця, яка може вплинути на рішення про лікування, вважають автори. У деяких випадках онкологи можуть навіть рекомендувати курцям пропустити радіотерапію, щоб уникнути цього підвищеного ризику.

Одним із позитивних результатів дослідження є те, що відмова від паління перед радіотерапією може значно знизити ймовірність розвитку супутнього раку легенів. Якщо пацієнти кидають палити до початку лікування, ризик ускладнень у них може бути ближчим до ризику тих, хто ніколи не курив. Однак кинути палити може бути вкрай складно, особливо після постановки діагнозу раку, через серйозний тиск діагнозу на психіку хворого. Тейлор наголосила на важливості доступних служб з відмови від куріння для підтримки пацієнтів у цей важкий час, оскільки такі служби можуть значно знизити подібні ризики.

Доктор Ян Вокер, виконавчий директор з політики Cancer Research UK, також наголосив на важливості відмови від куріння в лікуванні раку. Він заявив, що куріння не тільки підвищує ризик розвитку раку, а й ускладнює лікування, що підтвердило саме дослідження. Він також наголосив на прихильності уряду Великої Британії фінансуванню програм з відмови від куріння і потенційному впливі запропонованого законопроєкту про тютюн і вейпи, який спрямований на зниження його споживання і, можливо, створення першого в історії покоління, вільного від куріння.

Хоча захворюваність на рак молочної залози залишається високою, показники виживання значно покращилися за останні 50 років. Найважливішу роль у цьому зіграли досягнення в галузі радіотерапії, а інновації, подібні до досліджень Тейлор, продовжують удосконалювати і покращувати це лікування.

Куріння є причиною майже 85% випадків раку легенів, і відмова від нього значно покращує загальний стан здоров'я, не тільки в лікуванні раку, а й у профілактиці інших хронічних захворювань. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, захворювання, пов'язані з курінням, щорічно забирають життя понад 8 мільйонів людей у всьому світі.

Раніше Фокус писав про те, що куріння підвищує ризик недоумства навіть більше ніж раку. Курців закликають кинути палити, оскільки дослідження показують, що ця залежність значно збільшує ризик недоумства.

Також Фокус писав про те, що щоденне куріння впливає на поступове зменшення мозку. Дослідники виявили, що кожен додатковий "викурений рік" пов'язаний зі зменшенням обсягу сірої речовини, що підтверджує теорію.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.