Mozilla Foundation составила рейтинг самых опасных устройств

В список попали девайсы, не заботящиеся о конфиденциальности данных пользователей.

Компания Mozilla Foundation составила собственный рейтинг, куда вошли 136 гаджетов — от самых безопасных до тех, которые хуже всего хранят пользовательские данные. Оказалось, что только 22 девайса имеют высокий уровень защиты. Все остальные — оставляют желать лучшего.

Итак, по мнению экспертов из Mozilla Foundation, наибольшую опасноть для пользователей может представлять следующая техника: смарт-браслет Amazfit Band 5 от Xiaomi и фитнес-браслет Halo и набор игрушек 2-в-1 Kitchen & Market от Amazon, "умное" зеркало Mirror от одноименного бренда, игрушечный робот Ubtech Jimu Robot Kits от компании Ubtech, "умная" урна Auto-Pack Litter Box от ikuddle, а также парочка устройст от Facebook — смарт-экран Portal и нашумевшие очки виртуальной реальности Oculus Quest 2 VR.

[ + – ] Устройства с никудышним уровнем защиты Фото: Mozilla Foundation

Чуть лучше обстоят дела с киберзащитой у следующих устройств, однако стоит помнить, что эксперты также относят их к самым небезопасным: колонка с экраном Amazon Echo Show и акустическая система Amazon Echo Dot, интеллектуальный дверной замок Schlage Encode Smart WiFi Deadbolt, фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5, планшеты линеек Galaxy Tab Kids Edition и Galaxy Tablets от Samsung, "умный" дверной видеозвонок Ring Video Doorbell, камеры наблюдения от Simplisafe, беговая дорожка от NordicTrack.

[ + – ] Еще 12 устройств, которые в Mozilla Foundation причислили к самым опасным Фото: Mozilla Foundation

Пять баллов от специалистов по кибербезопасности получили такие девайсы: тренажер Peloton Tread, игрушки Hot Wheels ID Smart Track Kit и iRobot Root, камеры наблюдения Eufy Security Cams и Arlo Security Cams, консоль XBox Series X & S, трекер для отслежвания геолокации животных Findster Duo Plus Pet Tracker, смарт-видеозвонок Arlo Video Doorbell, электронная книга Amazon Kindle, "умные" часы Garmin Forerunner Series и Garmin Venu, наушники Sennheiser Momentum True Wireless 2.

[ + – ] Устройства, рекомендованные экспертами Mozilla Foundation Фото: Mozilla Foundation

И безусловными фаворитами со знаком плюс являются: игровая консоль Nintendo Switch, наушники Jabra Elite 85T, Sony WH-1000XM4, Microsoft Surface Headphones 2, Sennheiser Momentum 3, игрушки для детей Kano Coding Kits, Hot Wheels TechMods, Sphero Mini & Bolt, смарт-термометр Withings Thermo, дверной видеозвонок Eufy Video Doorbells, "умная" колонка Sonos One SL и весы Withings Body Smart Scales.

[ + – ] Самые безопасные гаджеты по версии Mozilla Foundation Фото: Mozilla Foundation

Ранее мы сообщали о том, что группа ученых из Google, исследуя эфективность работы ИИ-систем, пришла к выводу, что большинство из них работает некорректно или вовсе неправильно.