В НАТО запретили сотрудникам использование TikTok, — CNN

По словам представителя НАТО, причиной запрета стал вопрос о безопасности данных. Социальную сеть уже запретили в ряде государственных учреждений в США и некоторых странах Европы.

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В пятницу, 31 марта, официальные лица НАТО запретили своим сотрудникам устанавливать приложение для социальных сетей TikTok на официальные устройства. Об этом сообщает CNN.

По информации издания, официальные лица в НАТО подтвердили, что в пятницу утром, уполномоченные лица направили персоналу записку с объявлением о запрете устанавливать приложение на официальных устройствах. Ранее такой запрет был введен в связи с внутренними техническими ограничениями, сейчас же вопрос идет о безопасности данных организации.

"Кибербезопасность является главным приоритетом для НАТО. НАТО предъявляет строгие требования к определению приложений для служебного использования. Поэтому теперь приложение TikTok недоступно на устройствах НАТО", — заявил изданию высокопоставленный чиновник в организации.

Издание сообщает, что НАТО является последней организацией, которая запретила приложение из-за опасений, что китайское правительство может получить доступ к данным пользователей TikTok через свою материнскую компанию Bytedance.

Также сообщается, что США, Великобритания, Норвегия, Европейский парламент и другие страны уже запретили использование приложения на государственных устройствах.

Генеральный директор TikTok Шоу Чу ранее заявлял, что компания полностью независима от Пекина, и сказал, что он "не видел доказательств того, что правительство Китая имеет доступ к этим данным". По его словам, TikTok перемещает свои данные в США для хранения на территории США американской компанией Oracle.

"Таким образом, риск будет аналогичен тому, что любое правительство обратится к американской компании за данными", — сказал он.

Представители социальной сети TikTok пока не дали никаких официальных комментариев об этой ситуации.

В конце февраля стало известно, что Белый дом дал правительственным учреждениям 30 дней, на то, чтобы они удалили из федеральных устройств и систем социальную сеть TikTok.

В ноябре прошлого года представители TikTok опубликовали обновленную политику конфиденциальности для государств Европейской экономической зоны, Швейцарии и Великобритании.