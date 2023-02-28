Белый дом дал госучреждениям 30 дней на удаление TikTok

США, ЕС, Канада и другие страны считают социальную сеть, которая может участвовать в негласном шпионаже, угрозой национальной безопасности.

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Администрация президента США дала правительственным учреждениям 30 дней, на то, чтобы они удалили из федеральных устройств и систем китайскую социальную сеть TikTok. О соответствующем распоряжении 27 февраля заявила директор Управления по управлению и бюджету Шаланда Янг.

Согласно документу, стремясь обеспечить безопасность данных США правительственные учреждения должны будут скорректировать контракты на информационные технологии так, чтобы гарантировать поставщикам сохранность данных в США, исключив использование TikTok на своих устройствах. По словам Янг, новые правила касаются только рабочего оборудования, устанавливать TikTok на личные устройства сотрудникам ведомств по-прежнему разрешается.

Запрет был введен Конгрессом США в декабре прошлого года и последовал за аналогичными действиями Канады, ЕС, Тайваня и более половины штатов США. Администрации Байдена было отведено 60 дней на издание распоряжений для ведомств.

Голосование стало последним действием американских законодателей в контексте прекращения деятельности китайских компаний на фоне опасений национальной безопасности, что Пекин может использовать их для шпионажа за американцами.

Западные правительства также выразили обеспокоенность тем, что китайские технологические компании помогают Коммунистической партии Китая собирать личные данные пользователей по всему миру, включая важные политические и цели безопасности. В связи с этим, 23 февраля Европейская комиссия запретила своим сотрудникам использовать приложение TikTok на своих официальных и личных устройствах из-за опасений безопасности данных.

Несколькими днями ранее журнал Forbes описал свои худшие опасения относительно шпионажа сети за своими пользователями. В свою очередь, представители компании TikTok в серии твитов заявили, что приложение "никогда не использовалось для "нацеливания" на каких-либо членов правительства США, активистов, общественных деятелей или журналистов".

Также в ноябре прошлого года представители TikTok опубликовали обновленную политику конфиденциальности для государств Европейской экономической зоны, Швейцарии и Великобритании. В документе указано, что сотрудники компании имеют удаленный доступ к пользовательской информации, однако точные данные о местоположении пользователей в Европе TikTok не собирает.

В 2022 году также сообщалось, что парламент Великобритании закрыл свою учетную запись в TikTok, опасаясь слежки Китая.