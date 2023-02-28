Білий дім дав держустановам 30 днів на видалення TikTok

США, ЄС, Канада й інші країни вважають соціальну мережу, яка може брати участь у негласному шпигунстві, загрозою національній безпеці.

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Адміністрація президента США дала урядовим установам 30 днів, щоб вони видалили з федеральних пристроїв і систем китайську соціальну мережу TikTok. Про відповідне розпорядження 27 лютого заявила директорка Управління з управління та бюджету Шаланда Янг.

Згідно з документом, прагнучи забезпечити безпеку даних США, урядові установи повинні будуть скоригувати контракти на інформаційні технології так, щоб гарантувати постачальникам збереження даних у США, виключивши використання TikTok на своїх пристроях. За словами Янг, нові правила стосуються лише робочого обладнання, встановлювати TikTok на особисті пристрої співробітникам відомств, як і раніше, дозволяється.

Заборона була введена Конгресом США в грудні минулого року та послідувала за аналогічними діями Канади, ЄС, Тайваню та більше половини штатів США. Адміністрації Байдена відвели 60 днів на видання розпоряджень для відомств.

Голосування стало останньою дією американських законодавців у контексті припинення діяльності китайських компаній на тлі побоювань національної безпеки, що Пекін може використовувати їх для шпигунства за американцями.

Західні уряди також висловили стурбованість тим, що китайські технологічні компанії допомагають Комуністичній партії Китаю збирати особисті дані користувачів по всьому світу, включаючи важливі політичні та цілі безпеки. У зв'язку з цим 23 лютого Європейська комісія заборонила своїм співробітникам використовувати додаток TikTok на своїх офіційних і особистих пристроях через побоювання безпеки даних.

Декількома днями раніше журнал Forbes описав свої найгірші побоювання щодо шпигунства мережі за своїми користувачами. Зі свого боку, представники компанії TikTok у серії твітів заявили, що додаток "ніколи не використовувався для націлювання" на будь-яких членів уряду США, активістів, громадських діячів або журналістів.

Також у листопаді минулого року представники TikTok опублікували оновлену політику конфіденційності для держав Європейської економічної зони, Швейцарії та Великобританії. У документі зазначено, що співробітники компанії мають віддалений доступ до інформації користувача, однак точні дані про місцезнаходження користувачів у Європі TikTok не збирає.

У 2022 році також повідомлялося, що парламент Великобританії закрив свій обліковий запис у TikTok, побоюючись стеження Китаю.